https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html

В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве

В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве - РИА Новости, 29.10.2021

В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве

Закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть, но без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:52

2021-10-29T15:52

2021-10-29T15:52

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть, но без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести наказания авторов провокационных фото на фоне собора Василия Блаженного, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).Ранее в пятницу мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного."Не зная материалов дела, мы не можем определенно судить о тяжести наказания. Но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть", - сказал собеседник агентства.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.

https://ria.ru/20211029/foto-1756875408.html

https://ria.ru/20211029/svyaschennik-1756875000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, русская православная церковь, россия