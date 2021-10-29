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Религия
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html
В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве
В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве - РИА Новости, 29.10.2021
В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве
Закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть, но без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:52
2021-10-29T15:52
религия
москва
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть, но без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести наказания авторов провокационных фото на фоне собора Василия Блаженного, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).Ранее в пятницу мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного."Не зная материалов дела, мы не можем определенно судить о тяжести наказания. Но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть", - сказал собеседник агентства.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
https://ria.ru/20211029/foto-1756875408.html
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москва, русская православная церковь, россия
15:52 29.10.2021
 

В РПЦ прокомментировали приговор авторам скандального фото у храма в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкБлогер из Таджикистана Руслан Бобиев и Анастасия Чистова во время оглашения приговора в Тверском суде Москвы
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и Анастасия Чистова во время оглашения приговора в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть, но без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести наказания авторов провокационных фото на фоне собора Василия Блаженного, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее в пятницу мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Руслан Бобиев - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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"Не зная материалов дела, мы не можем определенно судить о тяжести наказания. Но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть", - сказал собеседник агентства.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
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