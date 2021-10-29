https://ria.ru/20211029/prigovor-1756790141.html
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 29.10.2021
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:19
2021-10-29T08:19
2021-10-29T11:30
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 29 окт — РИА Новости. Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.Среди них:Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.Адвокаты пожарных обжалуют приговор. Они считают, что оценки доказательств вины Бурсина и Генина на процессе так и не прозвучало.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.При расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.
https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html
https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html
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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
2021-10-29T08:19
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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово
08:19 29.10.2021 (обновлено: 11:30 29.10.2021)
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" на сроки от 5 до 14 лет колонии
КЕМЕРОВО, 29 окт — РИА Новости. Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.
—гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник торгового комплекса) Юлия Богданова — 14 лет колонии;
—технический директор этого предприятия Георгий Соболев — 11 лет;
—гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок — 13,5 года лишения свободы;
—охранник, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин — восемь лет;
—начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет;
—начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет;
—руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко — 6,5 года;
—инженер противопожарной системы, сотрудник той же компании Александр Никитин — 5,5 года;
Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС
потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.
Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.
Адвокаты пожарных обжалуют приговор. Они считают, что оценки доказательств вины Бурсина и Генина на процессе так и не прозвучало.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово
25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
При расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.