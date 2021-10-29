Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756790141.html
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 29.10.2021
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:19
2021-10-29T11:30
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753125242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1771446bf6fef64602fca11ab2310645.jpg
КЕМЕРОВО, 29 окт — РИА Новости. Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.Среди них:Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.Адвокаты пожарных обжалуют приговор. Они считают, что оценки доказательств вины Бурсина и Генина на процессе так и не прозвучало.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.При расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.
https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html
https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
2021-10-29T08:19
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753125242_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_bd05d080be16503dd46614eca4128af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово
08:19 29.10.2021 (обновлено: 11:30 29.10.2021)
 
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" на сроки от 5 до 14 лет колонии

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГеоргий Соболев, Сергей Антюшин, Надежда Судденок и Юлия Богданова, проходящие обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", во время заседания в Ленинской районном суде в Кемерове
Георгий Соболев, Сергей Антюшин, Надежда Судденок и Юлия Богданова, проходящие обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, во время заседания в Ленинской районном суде в Кемерове - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 окт — РИА Новости. Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.
Среди них:
  • гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник торгового комплекса) Юлия Богданова — 14 лет колонии;
  • технический директор этого предприятия Георгий Соболев — 11 лет;
  • гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок — 13,5 года лишения свободы;
  • охранник, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин — восемь лет;
  • начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет;
  • начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет;
  • руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко — 6,5 года;
  • инженер противопожарной системы, сотрудник той же компании Александр Никитин — 5,5 года;
Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00
Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне"
Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.
Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.
Адвокаты пожарных обжалуют приговор. Они считают, что оценки доказательств вины Бурсина и Генина на процессе так и не прозвучало.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
При расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.
Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:43
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде
 
ПроисшествияКемеровоПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
Лента новостейМолния
Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции ТурцииГлавред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек