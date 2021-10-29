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"Газпром" и Молдавия продлили контракт на пять лет

"Газпром" и Молдавия продлили контракт на пять лет - РИА Новости, 29.10.2021

"Газпром" и Молдавия продлили контракт на пять лет

Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, поставки начнутся с 1 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:12

2021-10-29T21:12

2021-10-29T21:48

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, поставки начнутся с 1 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии."В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook.Молдавскую делегацию в Санкт-Петербурге представлял вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну и глава "Молдовагаз" Вадим Чебан. Переговоры длились три дня. Как уточнили в министерстве, поставки газа на базе нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756837831.html

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молдавия, газпром, спг, санкт-петербург, молдовагаз, facebook, россия