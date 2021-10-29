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В Польше "уродливые" овощи и фрукты будут продавать под специальной маркой
В Польше "уродливые" овощи и фрукты будут продавать под специальной маркой - РИА Новости, 29.10.2021
В Польше "уродливые" овощи и фрукты будут продавать под специальной маркой
Скрюченную морковь, кривой сельдерей и "страшные" яблоки будут продавать в польских супермаркетах под специальным брендом, сообщает "Европульс". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T07:00
2021-10-29T07:00
2021-10-29T07:00
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Скрюченную морковь, кривой сельдерей и "страшные" яблоки будут продавать в польских супермаркетах под специальным брендом, сообщает "Европульс".Под новой маркой Naturalsi представлены семь продуктов местных фермеров — свекла, морковь, петрушка, сельдерей, картофель, груши и яблоки.Ежегодно в Польше выкидывают пять миллионов тонн фруктов и овощей. Часть из них отправляется на помойку из-за "неэстетичного" вида.Польша — не единственная страна, где отказываются выбрасывать "уродливые" продукты. Так, в Дании уже несколько лет "некрасивые" овощи и фрукты продают в супермаркетах со скидкой. Благодаря этой инициативе удалось спасти от свалки и компоста 370 тонн внешне не привлекательных, зато качественных и вкусных помидоров, огурцов, моркови и яблок.
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дания, польша, новости - туризм, фрукты, туризм, еда, стиль жизни, гастрономия, экология, мусор
В Польше "уродливые" овощи и фрукты будут продавать под специальной маркой
В Польше собираются продавать некрасивые овощи и фрукты, а не выбрасывать их, как раньше