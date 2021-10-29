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Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов
Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов - РИА Новости, 29.10.2021
Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ивановской области в 2022 году запланированы в объеме 18,3 миллиарда рублей, это треть от общего объема... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:08
2021-10-29T11:08
2021-10-29T11:08
ивановская область
станислав воскресенский
жкх
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ивановской области в 2022 году запланированы в объеме 18,3 миллиарда рублей, это треть от общего объема расходов областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Губернатор Станислав Воскресенский в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2022 год поручил по максимуму увеличить поддержку муниципалитетов на следующий год", - сказал собеседник агентстваПо его словам, глава региона рекомендовал главам муниципальных образований сосредоточиться на решении вопросов, которые обозначили жители.Поправки, содержащие увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в проект бюджета внесут в ходе дальнейшей работы над основным финансовым документом.
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станислав воскресенский, жкх
ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ивановской области в 2022 году запланированы в объеме 18,3 миллиарда рублей, это треть от общего объема расходов областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Губернатор Станислав Воскресенский
в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2022 год поручил по максимуму увеличить поддержку муниципалитетов на следующий год", - сказал собеседник агентства
По его словам, глава региона рекомендовал главам муниципальных образований сосредоточиться на решении вопросов, которые обозначили жители.
Поправки, содержащие увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в проект бюджета внесут в ходе дальнейшей работы над основным финансовым документом.
"Считаю, что муниципальная власть самая близкая к людям. На ее плечах лежат очень сложные задачи по ежедневному решению проблем, которые волнуют жителей. И, безусловно, без денег их не решить, большинство проблем требуют финансирования", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.