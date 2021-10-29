https://ria.ru/20211029/podderzhka-1756811010.html

Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов

Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов - РИА Новости, 29.10.2021

Ивановские власти в 2022 году увеличат поддержку муниципалитетов

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ивановской области в 2022 году запланированы в объеме 18,3 миллиарда рублей, это треть от общего объема... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:08

2021-10-29T11:08

2021-10-29T11:08

ивановская область

станислав воскресенский

жкх

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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ивановской области в 2022 году запланированы в объеме 18,3 миллиарда рублей, это треть от общего объема расходов областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Губернатор Станислав Воскресенский в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2022 год поручил по максимуму увеличить поддержку муниципалитетов на следующий год", - сказал собеседник агентстваПо его словам, глава региона рекомендовал главам муниципальных образований сосредоточиться на решении вопросов, которые обозначили жители.Поправки, содержащие увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в проект бюджета внесут в ходе дальнейшей работы над основным финансовым документом.

https://ria.ru/20211029/gosdolg-1756807613.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский, жкх