https://ria.ru/20211029/peterburg-1756894626.html

Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком

Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 29.10.2021

Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком

Три человека, по предварительным данным, госпитализированы в пятницу после того, как оказались в зоне разлива горячей воды из-за прорыва трубопровода в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:54

2021-10-29T16:54

2021-10-29T16:59

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, госпитализированы в пятницу после того, как оказались в зоне разлива горячей воды из-за прорыва трубопровода в Красносельском районе, сообщил РИА Новости представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".Дефект трубопровода был обнаружен в районе проспекта Маршала Жукова, дом 33."По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попали три человека. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №15 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что "Теплосеть" оказывает необходимую помощь в лечении пострадавших.Ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода, авария на котором привела к частичному ограничению движения транспорта, планируется завершить в субботу.

https://ria.ru/20211029/kipyatok-1756812324.html

https://ria.ru/20211015/samara-1754737813.html

санкт-петербург

красносельский район

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район