https://ria.ru/20211029/peterburg-1756894626.html
Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком
Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 29.10.2021
Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком
Три человека, по предварительным данным, госпитализированы в пятницу после того, как оказались в зоне разлива горячей воды из-за прорыва трубопровода в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:54
2021-10-29T16:54
2021-10-29T16:59
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, госпитализированы в пятницу после того, как оказались в зоне разлива горячей воды из-за прорыва трубопровода в Красносельском районе, сообщил РИА Новости представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".Дефект трубопровода был обнаружен в районе проспекта Маршала Жукова, дом 33."По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попали три человека. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №15 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что "Теплосеть" оказывает необходимую помощь в лечении пострадавших.Ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода, авария на котором привела к частичному ограничению движения транспорта, планируется завершить в субботу.
https://ria.ru/20211029/kipyatok-1756812324.html
https://ria.ru/20211015/samara-1754737813.html
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район
16:54 29.10.2021 (обновлено: 16:59 29.10.2021)
Трех жителей Петербурга госпитализировали из-за прорыва трубы с кипятком
В Петербурге после прорыва трубопровода с горячей водой госпитализировали трех человек