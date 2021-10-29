https://ria.ru/20211029/otrasli-1756786653.html

Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров

Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров - РИА Новости, 29.10.2021

Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров

Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T06:29

2021-10-29T06:29

2021-10-29T09:14

общество

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751965202_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_195365e0da05f1c6cab3afb833cc7a17.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и строителей сейчас втрое выше, чем в "доковидном" 2019 году, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".В логистике, складах, закупках вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле - на 98%, в промышленности - на 78%."Чтобы привлечь сотрудников, многие компании принимают стандартные и новые для себя меры: повышают зарплаты, разрабатывают программы мотивации персонала, помогают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакет, нанимают специалистов из соседних регионов или предлагают вахту", - отмечают в сервисе.Также работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов (как правило, выпускников вузов и средних специальных учебных заведений). Высокий спрос на персонал в перечисленных сегментах рынка сохраняется больше года, а по ряду отраслей - продолжает расти."При этом предпосылок для снижения числа открытых вакансий на сервисе "Зарплата.ру" нет", - отмечают там.Так, аналитики ожидают роста спроса на услуги курьеров и складских работников из-за сезонного эффекта: дефицит этих работников подстегнут предновогодние праздники.

https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html

https://realty.ria.ru/20210923/stroiteli-1751455157.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать