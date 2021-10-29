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Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров
Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров - РИА Новости, 29.10.2021
Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров
Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T06:29
2021-10-29T09:14
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и строителей сейчас втрое выше, чем в "доковидном" 2019 году, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".В логистике, складах, закупках вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле - на 98%, в промышленности - на 78%."Чтобы привлечь сотрудников, многие компании принимают стандартные и новые для себя меры: повышают зарплаты, разрабатывают программы мотивации персонала, помогают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакет, нанимают специалистов из соседних регионов или предлагают вахту", - отмечают в сервисе.Также работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов (как правило, выпускников вузов и средних специальных учебных заведений). Высокий спрос на персонал в перечисленных сегментах рынка сохраняется больше года, а по ряду отраслей - продолжает расти."При этом предпосылок для снижения числа открытых вакансий на сервисе "Зарплата.ру" нет", - отмечают там.Так, аналитики ожидают роста спроса на услуги курьеров и складских работников из-за сезонного эффекта: дефицит этих работников подстегнут предновогодние праздники.
https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html
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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
06:29 29.10.2021 (обновлено: 09:14 29.10.2021)
 
Эксперты назвали отрасли с дефицитом кадров

Эксперты "Зарплаты.ру" рассказали о высоком приросте вакансий в сфере строительства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия, "демографическая яма" 1990-х, отток мигрантов – в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда: так, запрос на рабочих и строителей сейчас втрое выше, чем в "доковидном" 2019 году, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру".
"Прирост вакансий в третьем квартале 2021 к третьему кварталу 2019 в сферах: рабочий персонал (218%), строительство, недвижимость (213%), продажи, торговля оптовая, сбыт (163%), медицина и фармация (144%), рестораны, кафе, общепит (119%)", - говорится в анализе рынка труда за последние два года.
В логистике, складах, закупках вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле - на 98%, в промышленности - на 78%.
"Чтобы привлечь сотрудников, многие компании принимают стандартные и новые для себя меры: повышают зарплаты, разрабатывают программы мотивации персонала, помогают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакет, нанимают специалистов из соседних регионов или предлагают вахту", - отмечают в сервисе.
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Также работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов (как правило, выпускников вузов и средних специальных учебных заведений). Высокий спрос на персонал в перечисленных сегментах рынка сохраняется больше года, а по ряду отраслей - продолжает расти.
"При этом предпосылок для снижения числа открытых вакансий на сервисе "Зарплата.ру" нет", - отмечают там.
Так, аналитики ожидают роста спроса на услуги курьеров и складских работников из-за сезонного эффекта: дефицит этих работников подстегнут предновогодние праздники.
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