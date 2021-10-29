02:59 29.10.2021 (обновлено: 03:03 29.10.2021)
Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
Киевские власти приписали освобождение Украины "союзникам" и забыли про Красную армию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции сообщает "Страна.ua".
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook, что Украину от гитлеровских фашистов освободили "общими усилиями" союзники. "Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины", - написал он.
Глава государства Владимир Зеленский также "забыл" в своей речи отметить, что страну освободила Красная Армия. Он заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом он не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь.
Бои за освобождение Украины длились с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.
На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций. Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.
В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.
В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов.
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