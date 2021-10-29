https://ria.ru/20211029/osvobozhdenie-1756783428.html

Зеленский лишился памяти

Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия - РИА Новости, 29.10.2021

Зеленский лишился памяти

Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:59

2021-10-29T02:59

2021-10-29T03:03

в мире

украина

владимир зеленский

великая отечественная война (1941-1945)

ситуация на украине

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции сообщает "Страна.ua".Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook, что Украину от гитлеровских фашистов освободили "общими усилиями" союзники. "Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины", - написал он.Глава государства Владимир Зеленский также "забыл" в своей речи отметить, что страну освободила Красная Армия. Он заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом он не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь.Бои за освобождение Украины длились с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций. Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), ситуация на украине, денис шмыгаль