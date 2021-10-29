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Зеленский лишился памяти
Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия - РИА Новости, 29.10.2021
Зеленский лишился памяти
Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:59
2021-10-29T03:03
в мире
украина
владимир зеленский
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация на украине
денис шмыгаль
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции сообщает "Страна.ua".Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook, что Украину от гитлеровских фашистов освободили "общими усилиями" союзники. "Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины", - написал он.Глава государства Владимир Зеленский также "забыл" в своей речи отметить, что страну освободила Красная Армия. Он заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом он не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь.Бои за освобождение Украины длились с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций. Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), ситуация на украине, денис шмыгаль
02:59 29.10.2021 (обновлено: 03:03 29.10.2021)
 
Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия

Киевские власти приписали освобождение Украины "союзникам" и забыли про Красную армию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции сообщает "Страна.ua".
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook, что Украину от гитлеровских фашистов освободили "общими усилиями" союзники. "Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины", - написал он.
Глава государства Владимир Зеленский также "забыл" в своей речи отметить, что страну освободила Красная Армия. Он заявил, что нацисты были изгнаны" 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом он не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь.
Бои за освобождение Украины длились с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:19
На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"
На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций. Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.
В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.
В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВеликая Отечественная война (1941-1945)Ситуация на УкраинеДенис Шмыгаль
 
 
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