https://ria.ru/20211029/neva-1756891015.html
Росприроднадзор ищет источник загрязнения Невы
Росприроднадзор ищет источник загрязнения Невы - РИА Новости, 29.10.2021
Росприроднадзор ищет источник загрязнения Невы
Северо-Западный Росприроднадзор в ходе проверки информации о нефтяных пятнах на Неве в районе Большеохтинского моста обнаружил возможный источник загрязнения -... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:37
2021-10-29T16:37
2021-10-29T17:51
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нева (река)
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Северо-Западный Росприроднадзор в ходе проверки информации о нефтяных пятнах на Неве в районе Большеохтинского моста обнаружил возможный источник загрязнения - сток ливневой канализации, сообщили в пресс-службе ведомства."Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило предполагаемый источник поступления нефтепродуктов в Неву - в районе дома 138, корпуса 2 по проспекту Обуховской обороны выпуск ливневой канализации ВД-7 в реку Мурзинка", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и через него осуществляется отведение поверхностных стоков с прилегающей территории."В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов", - добавили в Росприроднадзоре.Ранее сообщилось, что утром 29 октября в надзорное ведомство поступила информация о радужных разводах на акватории реки Нева в районе Вантового и Большеохтинского мостов. Сейчас природоохранные службы Петербурга обрабатывают пятна активной пеной, так как пленка тонкая и сбору не подлежит."В акватории Невы в Невском районе обнаружена радужная пленка отдельными пятнами на общей площади 300 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что общая протяженность нефтяной пленки составляет около 12 километров. К работам на месте ЧП привлечены четыре нефтесборщика, проводится обработка поверхности реки специальной пеной. "Угроза попадания нефтепродуктов в водозаборы отсутствует, последствия загрязнения планируется устранить к 18.00 пятницы", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html
https://ria.ru/20210927/porcha-1752038730.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нева (река), гуп «водоканал санкт-петербурга
16:37 29.10.2021 (обновлено: 17:51 29.10.2021)
Росприроднадзор ищет источник загрязнения Невы
Росприроднадзор считает, что нефтепродукты в Неву могли попасть через сток канализации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости.
Северо-Западный Росприроднадзор
в ходе проверки информации о нефтяных пятнах на Неве
в районе Большеохтинского моста обнаружил возможный источник загрязнения - сток ливневой канализации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило предполагаемый источник поступления нефтепродуктов в Неву - в районе дома 138, корпуса 2 по проспекту Обуховской обороны выпуск ливневой канализации ВД-7 в реку Мурзинка", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга
" и через него осуществляется отведение поверхностных стоков с прилегающей территории.
"В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов", - добавили в Росприроднадзоре.
Ранее сообщилось, что утром 29 октября в надзорное ведомство поступила информация о радужных разводах на акватории реки Нева в районе Вантового и Большеохтинского мостов. Сейчас природоохранные службы Петербурга
обрабатывают пятна активной пеной, так как пленка тонкая и сбору не подлежит.
"В акватории Невы в Невском районе обнаружена радужная пленка отдельными пятнами на общей площади 300 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Он добавил, что общая протяженность нефтяной пленки составляет около 12 километров. К работам на месте ЧП привлечены четыре нефтесборщика, проводится обработка поверхности реки специальной пеной. "Угроза попадания нефтепродуктов в водозаборы отсутствует, последствия загрязнения планируется устранить к 18.00 пятницы", - резюмировал собеседник агентства.