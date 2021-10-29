https://ria.ru/20211029/nekhvatka-1756782888.html

На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19

На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в некоторых городах страны не могут рассчитать потребность в кислороде РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:25

2021-10-29T02:25

2021-10-29T02:25

распространение коронавируса

в мире

украина

алексей данилов

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в некоторых городах страны не могут рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста числа больных коронавирусом.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса. Депутат Киевсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупать медицинский кислород в Польше. По данным издания "Новости N" критическая ситуация с запасами медицинского кислорода сложилась в горбольнице Николаева из-за компании-поставщика."Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются больные, невозможно. То, что касается этих двух заводов (которые остановились – ред.), это не была профилактика. Это была необходимость. По состоянию на сегодняшний день они уже работают (один уже работает, второй начнет работать с воскресенья – ред.), и нет проблем. Есть "искусственные" проблемы в некоторых городах: там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что число больных намного больше, чем было", - сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/ukraina-1756254364.html

https://ria.ru/20210813/vaktsiny-1745630547.html

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в мире, украина, алексей данилов, коронавирус covid-19