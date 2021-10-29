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Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны
Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны - РИА Новости, 29.10.2021
Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны
Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:26
2021-10-29T23:37
московский городской суд
криминал
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа. Он осужден за совершение преступления &lt;…&gt; — незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну", — говорится в сообщении."Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — добавили в прокуратуре.Пыж, канал которого на YouTube на момент его ареста в августе 2020 года имел более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.В релизе прокуратуры отмечается, что Пыж, не имея соответствующего допуска, с декабря 2018-го по август 2020 года незаконно получил сведения, составляющие гостайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в столичном регионе.
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московский городской суд, криминал, россия
13:26 29.10.2021 (обновлено: 23:37 29.10.2021)
 
Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа за разглашение гостайны

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа. Он осужден за совершение преступления <…> — незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну", — говорится в сообщении.
"Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — добавили в прокуратуре.
Пыж, канал которого на YouTube на момент его ареста в августе 2020 года имел более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
В релизе прокуратуры отмечается, что Пыж, не имея соответствующего допуска, с декабря 2018-го по август 2020 года незаконно получил сведения, составляющие гостайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в столичном регионе.
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья - РИА Новости, 1920, 21.08.2019
21 августа 2019, 12:00Как вы это делаете?!
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземельяУтром они уходят в офисы, а вечером спускаются в коллекторы, чтобы исследовать подземелье. Замурованный Воскресенский мост, тайная "кунсткамера", склады с оружием времен войны — об удивительных и страшных находках, секретном объекте "Метро-2" и подземных поселениях рассказывает диггер Вадим Михайлов. Доказательств многому нет, но звучит как роман.
 
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