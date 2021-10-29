https://ria.ru/20211029/mosgorsud-1756847686.html

Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны

Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны - РИА Новости, 29.10.2021

Мосгорсуд дал пять лет колонии диггеру Пыжу за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:26

2021-10-29T13:26

2021-10-29T23:37

московский городской суд

криминал

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа. Он осужден за совершение преступления <…> — незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну", — говорится в сообщении."Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — добавили в прокуратуре.Пыж, канал которого на YouTube на момент его ареста в августе 2020 года имел более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.В релизе прокуратуры отмечается, что Пыж, не имея соответствующего допуска, с декабря 2018-го по август 2020 года незаконно получил сведения, составляющие гостайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в столичном регионе.

https://ria.ru/20190821/1557730353.html

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московский городской суд, криминал, россия