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Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта - РИА Новости, 30.10.2021
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта
Кишинев и "Газпром" на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T20:48
2021-10-30T00:02
молдавия
газпром
россия
экономика
санкт-петербург
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Кишинев и "Газпром" на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального развития."В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.Как указали в "Газпроме" соглашение продлили на взаимовыгодных условиях. Поставки начнутся 1 ноября.Кроме того, стороны договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз" и подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Молдавскую делегацию представляли вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну и глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Переговоры длились три дня.До этого республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация была готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов.В октябре "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе.Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756711300.html
https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html
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молдавия, газпром, россия, экономика, санкт-петербург, молдовагаз
20:48 29.10.2021 (обновлено: 00:02 30.10.2021)
 
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

"Газпром" и Молдавия продлили договор на поставку газа еще на пять лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Кишинев и "Газпром" на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального развития.
Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Как указали в "Газпроме" соглашение продлили на взаимовыгодных условиях. Поставки начнутся 1 ноября.
Кроме того, стороны договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз" и подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.
Молдавскую делегацию представляли вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну и глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Переговоры длились три дня.
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До этого республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация была готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов.
В октябре "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе.
Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.

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МолдавияГазпромРоссияЭкономикаСанкт-ПетербургМолдовагаз
 
 
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