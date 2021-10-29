https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756944940.html

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта - РИА Новости, 30.10.2021

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

Кишинев и "Газпром" на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-29T20:48

2021-10-29T20:48

2021-10-30T00:02

молдавия

газпром

россия

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Кишинев и "Газпром" на пять лет продлили контракт на поставки газа в республику, сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального развития."В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.Как указали в "Газпроме" соглашение продлили на взаимовыгодных условиях. Поставки начнутся 1 ноября.Кроме того, стороны договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз" и подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Молдавскую делегацию представляли вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну и глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Переговоры длились три дня.До этого республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация была готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов.В октябре "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе.Ранее молдавские власти провели четыре раунда тендеров на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities, четвертый — "Нафтогаз Украины", который поставит партнерам 500 тысяч кубометров уже сегодня.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756711300.html

https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html

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молдавия, газпром, россия, экономика, санкт-петербург, молдовагаз