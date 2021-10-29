https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756872986.html

Опрос в Молдавии показал рост недовольства курсом новой власти

Опрос в Молдавии показал рост недовольства курсом новой власти - РИА Новости, 29.10.2021

Опрос в Молдавии показал рост недовольства курсом новой власти

Среди жителей Молдавии растет число тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:14

2021-10-29T15:14

2021-10-29T15:14

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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Среди жителей Молдавии растет число тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля, в результате партией "Действие и солидарность" было сформировано правящее большинство в парламенте, а также создано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Победившая на выборах партия продвигает идею сближения с Евросоюзом.Жителей Молдавии спросили, как они считают, в правильном ли направлении развивается республика. Согласно опросу, который компания проводила сразу после выборов, в июле 52,4% респондентов считали, что Молдавия развивается в правильном направлении, 36,4% были уверены, что политический курс нужно менять, 11,2% тогда не определились.В октябре курс властей поддерживают уже 42,4% населения, 40,9% респондентов считают, что страна идет неправильным путем. Число неопределившихся выросло до 16,7%.Опрос проводился с 3 по 18 октября, в нем приняли участие 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756828415.html

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в мире, молдавия, евросоюз