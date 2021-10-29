https://ria.ru/20211029/mirzieev-1756801388.html

ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов

ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов - РИА Новости, 29.10.2021

ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил в пятницу... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:17

2021-10-29T10:17

2021-10-29T10:40

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев."Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - сказал Низамходжаев в ходе заседания ЦИК.Президентские выборы в республике прошли 24 октября.По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,633 миллиона избирателей. На выборах в 2016 году Мирзиеев получил 88,6% голосов при явке 87,7%.В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

https://ria.ru/20211025/sng-1756149739.html

узбекистан

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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021