https://ria.ru/20211029/mirzieev-1756801388.html
ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов
ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов - РИА Новости, 29.10.2021
ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил в пятницу... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:17
2021-10-29T10:17
2021-10-29T10:40
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
выборы президента узбекистана — 2021
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ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев."Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - сказал Низамходжаев в ходе заседания ЦИК.Президентские выборы в республике прошли 24 октября.По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,633 миллиона избирателей. На выборах в 2016 году Мирзиеев получил 88,6% голосов при явке 87,7%.В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, выборы президента узбекистана — 2021
10:17 29.10.2021 (обновлено: 10:40 29.10.2021)
ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов
Мирзиеев победил на президентских выборах в Узбекистане с 80,12 процента голосов
ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости.
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил в пятницу председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан
постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - сказал Низамходжаев в ходе заседания ЦИК.
Президентские выборы в республике прошли 24 октября.
По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,633 миллиона избирателей. На выборах в 2016 году Мирзиеев получил 88,6% голосов при явке 87,7%.
В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).
Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.