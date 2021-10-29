https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html
Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею
Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею - РИА Новости, 29.10.2021
Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею
Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:12
2021-10-29T09:12
2021-10-29T09:13
общество
санкт-петербург
столото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга", - сообщили в "Столото".Там добавили, что участвовать в лотереях мужчина начал почти десять лет назад, зарегистрировавшись на сайте распространителя."Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать - это подарок судьбы", - рассказывает победитель.Он намерен на выигранные деньги купить отдельное жильё сыновьям, дорогостоящее программное обеспечение, заняться здоровьем, порадовать подарками жену и близких."Обязательно пожертвую средства на благотворительность. Дальше буду тратить деньги на семейные нужды", - добавил мультимиллионер.
https://ria.ru/20200721/1574640547.html
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общество, санкт-петербург, столото
09:12 29.10.2021 (обновлено: 09:13 29.10.2021)
Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею
Инженер из Петербурга второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Инженер из Санкт-Петербурга
выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото
".
"28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга", - сообщили в "Столото".
Там добавили, что участвовать в лотереях мужчина начал почти десять лет назад, зарегистрировавшись на сайте распространителя.
"Интересно, что это не первый удачный тираж счастливчика. Год назад он выиграл в "Русское лото" приз эквивалентом 600 тысяч рублей. Символично, что оба выигрыша участника приходятся на один и тот же месяц", - отметили в "Столото".
"Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать - это подарок судьбы", - рассказывает победитель.
Он намерен на выигранные деньги купить отдельное жильё сыновьям, дорогостоящее программное обеспечение, заняться здоровьем, порадовать подарками жену и близких.
"Обязательно пожертвую средства на благотворительность. Дальше буду тратить деньги на семейные нужды", - добавил мультимиллионер.