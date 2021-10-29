https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html

Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею

Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею - РИА Новости, 29.10.2021

Россиянин второй раз за два года получил крупный выигрыш в лотерею

Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:12

2021-10-29T09:12

2021-10-29T09:13

общество

санкт-петербург

столото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602665370_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a5757868d4ad40a1160a1ffb37eb3767.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Инженер из Санкт-Петербурга выиграл в лотерею более 140 миллионов рублей, при этом год назад он уже выигрывал 600 тысяч, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга", - сообщили в "Столото".Там добавили, что участвовать в лотереях мужчина начал почти десять лет назад, зарегистрировавшись на сайте распространителя."Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать - это подарок судьбы", - рассказывает победитель.Он намерен на выигранные деньги купить отдельное жильё сыновьям, дорогостоящее программное обеспечение, заняться здоровьем, порадовать подарками жену и близких."Обязательно пожертвую средства на благотворительность. Дальше буду тратить деньги на семейные нужды", - добавил мультимиллионер.

https://ria.ru/20200721/1574640547.html

https://ria.ru/20210905/lotereya-1748772038.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, столото