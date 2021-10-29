https://ria.ru/20211029/lampas-1756827216.html

Покрас Лампас продал NFT-утку за рекордную для себя сумму

Покрас Лампас продал NFT-утку за рекордную для себя сумму - РИА Новости, 29.10.2021

Покрас Лампас продал NFT-утку за рекордную для себя сумму

Покрас Лампас создал утку для блокчейн-игры Waves Ducks и продал ее почти за четыре миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель проекта. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:18

2021-10-29T14:18

2021-10-29T14:18

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости/Прайм. Покрас Лампас создал утку для блокчейн-игры Waves Ducks и продал ее почти за четыре миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель проекта."Цифровое произведение cо 100-процентной редкостью и подлинной художественной ценностью купил анонимный участник на внутреннем аукционе Waves Ducks по рекордной для игры стоимости 55 000 долларов, или 3,85 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства.Для стри-арт художника такая сумма тоже рекорд, который ощутимо обошел его предыдущее достижение по продажам. Ранее его NFT-картину "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" купили 2,5 миллиона рублей. Waves Ducks — это российский NFT-проект, в котором игра сочетается с возможностью заработка. Пользователи приобретают внутриигровую валюту, с ее помощью растят персонажей-уток, создают утиные фермы и конкурируют с другими пользователями.Все птицы в игре основаны на одном шаблоне, но отличаются художественным оформлением. Их можно продавать коллекционерам. Самые дорогие и редкие утки изображают знаменитых персон.Персонажа Покраса Лампаса зовут "LUCK & WISDOM". По словам художника, она символизирует "две противоположности – удачу и мудрость".NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для покупки цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне и дающий эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и другие цифровые товары.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, выставки, новости культуры, покрас лампас