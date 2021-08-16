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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/nft-1745978133.html
Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму
Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму - РИА Новости, 16.08.2021
Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:22
2021-08-16T19:22
культура
технологии
выставки
новости культуры
покрас лампас
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости/Прайм. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате NFT, установив личный рекорд."Сегодня ночью произошел мой рекорд продаж — "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" был продан в формате NFT за 2 500 000 рублей по актуальному курсу (или 80 BNB в криптовалюте) на маркетплейсе Binance NFT. Общая сумма продаж десяти пунктов составила более 10 500 000 рублей (342 BNB, или 145 000 долларов). Это мой абсолютный рекорд и большая честь", - написал художник в Instagram.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.
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технологии, выставки, новости культуры, покрас лампас
19:22 16.08.2021
 
Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму

Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную сумму

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХудожник-каллиграф Покрас Лампас
Художник-каллиграф Покрас Лампас - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости/Прайм. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате NFT, установив личный рекорд.
© Предоставлено художником Покрас ЛампасРабота художника Покрас Лампас "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма"
Работа художника Покрас Лампас Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма
© Предоставлено художником Покрас Лампас
Работа художника Покрас Лампас "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма"
"Сегодня ночью произошел мой рекорд продаж — "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" был продан в формате NFT за 2 500 000 рублей по актуальному курсу (или 80 BNB в криптовалюте) на маркетплейсе Binance NFT. Общая сумма продаж десяти пунктов составила более 10 500 000 рублей (342 BNB, или 145 000 долларов). Это мой абсолютный рекорд и большая честь", - написал художник в Instagram.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.
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