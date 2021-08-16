https://ria.ru/20210816/nft-1745978133.html

Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму

Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму - РИА Новости, 16.08.2021

Покрас Лампас продал работу в формате NFT за рекордную для себя сумму

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:22

2021-08-16T19:22

2021-08-16T19:22

культура

технологии

выставки

новости культуры

покрас лампас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745990539_0:54:2835:1649_1920x0_80_0_0_c3dce1200c5ab8d6f5c9665ca1ff6a38.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости/Прайм. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате NFT, установив личный рекорд."Сегодня ночью произошел мой рекорд продаж — "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" был продан в формате NFT за 2 500 000 рублей по актуальному курсу (или 80 BNB в криптовалюте) на маркетплейсе Binance NFT. Общая сумма продаж десяти пунктов составила более 10 500 000 рублей (342 BNB, или 145 000 долларов). Это мой абсолютный рекорд и большая честь", - написал художник в Instagram.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, выставки, новости культуры, покрас лампас