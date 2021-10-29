https://ria.ru/20211029/kprf-1756860514.html
Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина
Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина - РИА Новости, 29.10.2021
Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина
Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал свою работу из-за сообщений о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина, делегаты и депутаты областной Думы выехали к... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:13
2021-10-29T14:13
2021-10-29T15:06
саратовская область
валерий рашкин
сергей обухов
госдума рф
кпрф
николай бондаренко
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756816914_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_9f5227344ac43557aa22d5949aaf659f.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал свою работу из-за сообщений о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина, делегаты и депутаты областной Думы выехали к месту события, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУМВД Саратовской области."Сейчас пленум Саратовского обкома партии прервал свою работу, и делегаты и депутаты областной Думы во главе с Николаем Бондаренко выехали на место задержания, чтобы понять, что же происходит", - сказал Обухов.Он добавил, что пока выйти на связь с Рашкиным не удается.
https://ria.ru/20211029/gosduma-1756852580.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756816914_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e579c944ce5c6a1ce586febecfe5ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, николай бондаренко, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:13 29.10.2021 (обновлено: 15:06 29.10.2021)
Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина
Делегаты пленума Саратовского обкома КПРФ выехали на место задержания Рашкина