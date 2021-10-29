https://ria.ru/20211029/kprf-1756860514.html

Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина

Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина - РИА Новости, 29.10.2021

Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за задержания Рашкина

Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал свою работу из-за сообщений о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина, делегаты и депутаты областной Думы выехали к... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:13

2021-10-29T14:13

2021-10-29T15:06

саратовская область

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

кпрф

николай бондаренко

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал свою работу из-за сообщений о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина, делегаты и депутаты областной Думы выехали к месту события, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУМВД Саратовской области."Сейчас пленум Саратовского обкома партии прервал свою работу, и делегаты и депутаты областной Думы во главе с Николаем Бондаренко выехали на место задержания, чтобы понять, что же происходит", - сказал Обухов.Он добавил, что пока выйти на связь с Рашкиным не удается.

https://ria.ru/20211029/gosduma-1756852580.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, николай бондаренко, дело о незаконной охоте с участием рашкина