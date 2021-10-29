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Книги отнесли к товарам первой необходимости в Петербурге в нерабочие дни

Книги отнесли к товарам первой необходимости в Петербурге в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021

Книги отнесли к товарам первой необходимости в Петербурге в нерабочие дни

Книги отнесены к товарам первой необходимости в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и сопутствующих противоэпидемических мер, следует... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:44

2021-10-29T17:44

2021-10-29T17:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Книги отнесены к товарам первой необходимости в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и сопутствующих противоэпидемических мер, следует из методички к обновленной версии "антиковидного" постановления городского правительства.В Петербурге на период нерабочих дней, в частности, приостановлена работа заведений общепита, которым разрешено только работать на вынос или осуществлять доставку, а также деятельность торговых и торгово-развлекательных центров. Магазинам разрешается работать при условии, что доля продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в их ассортименте составляет не менее 30%."При определении доли продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте… дополнительно в качестве непродовольственных товаров первой необходимости (следует) учитывать… цветы, автомобильные запасные части, очки и контактные линзы, непериодические печатные издания, канцелярские принадлежности", - говорится в документе.Методические указания по реализации последней версии "антиковидного" постановления властей опубликованы в пятницу на сайте городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

https://ria.ru/20211029/qr-kod-1756849259.html

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