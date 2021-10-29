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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/kino-1756551966.html
Меньше знаешь — дальше будешь: чем интересны хорроры по фольклору
Меньше знаешь — дальше будешь: чем интересны хорроры по фольклору - РИА Новости, 29.10.2021
Меньше знаешь — дальше будешь: чем интересны хорроры по фольклору
В прокат выходит исландский фолк-хоррор "Агнец" про фермеров в глуши, которые сталкиваются с неизведанным. Отмеченная на международных фестивалях картина... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T07:51
сша
япония
роман полански
культура
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В прокат выходит исландский фолк-хоррор "Агнец" про фермеров в глуши, которые сталкиваются с неизведанным. Отмеченная на международных фестивалях картина интригует, шокирует и удивляет. О том, почему фильм стоит смотреть, и о других похожих проектах с национальным колоритом — в материале РИА Новости.Нордические страстиЛента Вальдимара Йоханнссона уже получила приз в Каннах "За оригинальность", выдвинута от Исландии на "Оскар" и стала самым кассовым исландским проектом в американском прокате. Что говорит о многом, ведь в сегменте хорроров в США иностранным фильмам непросто.Похоже, Йоханссон нашел, чем заинтересовать зрителей: сделал ставку на национальный колорит, народные сказания, разбавив все это невероятной красоты пейзажами и лаконичными диалогами.Главные герои — бездетная пара фермеров из туманной исландской глуши. С первых кадров видно — их что-то тяготит, но причины выяснятся позднее. А вначале Мария (Нуми Рапас) и Ингвар (Хильмир Снайр Гвюднасон) заняты лишь отарой овец, починкой трактора и другими хозяйственными заботами.Вдруг они обнаруживают в овчарне загадочное существо и берут его себе, чтобы растить как собственного ребенка.Режиссер Йоханнссон признавался, что всегда хотел рассказать историю, основанную на народных сказках, которая отражала бы природу в людях и наоборот.В итоге по-скандинавски неспешное повествование превращается в тревожный эпос. Зритель прислушивается к каждому звуку, обращает внимание на детали, погружаясь вместе с героями в таинственный полумифический мир. Акцент сделан на визуализацию и музыку, диалоги сводятся к минимуму, что еще сильнее сгущает жуткую атмосферу.Режиссер как бы противопоставляет два мира: уют на ферме и неизведанную мифологическую вселенную суровых арктических пейзажей. Разбавляет это драматическая линия между Марией, Ингмаром, его братом Петуром. А потом вновь зритель погружается в непредсказуемую вымышленную вселенную.Мир американских пуританАмериканская картина, похожая на "Агнца" жуткой атмосферой и отсылками к народным сказаниям, — "Ведьма" Роберта Эггерса.Не ждите страшных монстров или кровавого экшена, режиссер пугает гораздо более тихими, но оттого не менее действенными методами.Колония пуритан из Новой Англии изгоняет Уильяма с женой Катериной и их детьми. Они поселяются на окраине леса, строят там ферму и живут вдали от людей. Но в их импровизированной общине начинают происходить странные вещи. Один ребенок пропадает, другие дети утверждают, что козел на ферме разговаривает, случается неурожай, обстановка в семье накаляется.Люди сталкиваются со сверхъестественным и словно впадают в оцепенение — как и зрители. В картине заметно влияние "Сияния" Кубрика и картин Романа Полански. Отдельно надо сказать о потрясающий исторической достоверности: Эггерс при подготовке изучил множество источников того времени.На съемках использовали только естественный свет или свечи, костюмы шили из материалов, доступных в XVII веке, а при записи саундтрека придерживались импровизации и совсем не привлекали электронные инструменты. Актерская игра завораживает — именно после этой картины многие заметили Аню Тейлор-Джой.Неудивительно, что фильм заслужил хвалебные отзывы, произвел фурор на "Санденсе", оказался во всех списках лучших хорроров и десятикратно окупился в прокате.Ужасы из Восточной ЕвропыИстория со славянским колоритом — "Демон" польского режиссера Марцина Врона.Петр приезжает из Англии в Польшу на свадьбу с Жанетой. Тесть делает им подарок — старинный дом, в котором молодые планируют обосноваться. Но за день до торжества Петр находит рядом со зданием захороненные человеческие останки. Местные советуют не обращать внимания — такое бывает в их стране.На празднике (который выглядит иногда как пародия на фильм "Горько!") гости пируют, пьют, танцуют и произносят сомнительные нетолерантные тосты. А потом в жениха вселяется дух еврейской девушки, замученной во время Второй мировой войны.Семья Жанеты не понимает, что происходит, отвлекает гостей, пока с Петром разбирается сначала доктор, а затем священник. Но после жутких событий не обращать внимания на сверхъестественное вряд ли у кого-то получится.И если фильм, в котором есть отсылки к еврейской мифологии, вам покажется жутким, то реальность иногда бывает не менее ужасной. Режиссер картины Марцин Врона покончил с собой на фестивале в Гдыне, на котором "Демон" участвовал в конкурсе.Азиатская классикаЭтот японский комедийный хоррор, ставший культовым, сравнивают с работами Дарио Ардженто и Гая Мэддина (известного гротескными психодрамами).В "Доме" Нобухико Обаяси сплелись социальные, бытовые, мифологические темы. Плюс сюрреализм и абсурд. Не просто так этот фильм вошел в списки лучших и величайших хорроров.Девочка-подросток не принимает мачеху: новая жена отца совсем ей не нравится. Главная героиня вместе с шестью подругами едет в гости к тете (сестре матери), которую не видела с самого детства. Она живет в уединенном доме в глубинке.Подруги остаются переночевать у милой на вид родственницы, но оказывается, что дом — настоящее одушевленное зло. Девушек убивают одну за другой, причем показано это очень причудливо и визионерски."Дом" — настоящая "Техасская резня бензопилой", только в японских декорациях. Здесь есть двигающиеся отрубленные пальцы, левитирующие головы, спецэффекты в анимационном стиле. Любопытная деталь: по слухам, идеи для многих убийств героев режиссеру подсказала его семилетняя дочь.
https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html
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сша, япония, роман полански, знаменитости, кино и сериалы
08:00 29.10.2021
 

Меньше знаешь — дальше будешь: чем интересны хорроры по фольклору

© Rabbit Hole Productions (2021)Кадр из фильма "Агнец"
Кадр из фильма Агнец
© Rabbit Hole Productions (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В прокат выходит исландский фолк-хоррор "Агнец" про фермеров в глуши, которые сталкиваются с неизведанным. Отмеченная на международных фестивалях картина интригует, шокирует и удивляет. О том, почему фильм стоит смотреть, и о других похожих проектах с национальным колоритом — в материале РИА Новости.

Нордические страсти

Лента Вальдимара Йоханнссона уже получила приз в Каннах "За оригинальность", выдвинута от Исландии на "Оскар" и стала самым кассовым исландским проектом в американском прокате. Что говорит о многом, ведь в сегменте хорроров в США иностранным фильмам непросто.
Похоже, Йоханссон нашел, чем заинтересовать зрителей: сделал ставку на национальный колорит, народные сказания, разбавив все это невероятной красоты пейзажами и лаконичными диалогами.
© Rabbit Hole Productions (2021)Гвюднасон и Рапас в фильме "Агнец"
Кадр из фильма Агнец
© Rabbit Hole Productions (2021)
Гвюднасон и Рапас в фильме "Агнец"
Главные герои — бездетная пара фермеров из туманной исландской глуши. С первых кадров видно — их что-то тяготит, но причины выяснятся позднее. А вначале Мария (Нуми Рапас) и Ингвар (Хильмир Снайр Гвюднасон) заняты лишь отарой овец, починкой трактора и другими хозяйственными заботами.
Вдруг они обнаруживают в овчарне загадочное существо и берут его себе, чтобы растить как собственного ребенка.
© Rabbit Hole Productions (2021)Рапас в фильме "Агнец"
Кадр из фильма Агнец
© Rabbit Hole Productions (2021)
Рапас в фильме "Агнец"
Режиссер Йоханнссон признавался, что всегда хотел рассказать историю, основанную на народных сказках, которая отражала бы природу в людях и наоборот.

"Агнец" — это смесь многих народных сказаний, — объясняет он. — Нас заинтересовали истории, которые реалистичны, но имеют один абсурдный или сюрреалистический элемент. Он не рассматривается героями как таковой и поэтому становится таким же реалистичным и жутким, как и все остальное".

© Rabbit Hole Productions (2021)Кадр из фильма "Агнец"
Кадр из фильма Агнец
© Rabbit Hole Productions (2021)
Кадр из фильма "Агнец"
В итоге по-скандинавски неспешное повествование превращается в тревожный эпос. Зритель прислушивается к каждому звуку, обращает внимание на детали, погружаясь вместе с героями в таинственный полумифический мир. Акцент сделан на визуализацию и музыку, диалоги сводятся к минимуму, что еще сильнее сгущает жуткую атмосферу.
© Rabbit Hole Productions (2021)

Рапас в фильме "Агнец"

Кадр из фильма Агнец
1 из 3

Рапас в фильме "Агнец"

© Rabbit Hole Productions (2021)
© Rabbit Hole Productions (2021)Кадр из фильма "Агнец"
Кадр из фильма Агнец
2 из 3
Кадр из фильма "Агнец"
© Rabbit Hole Productions (2021)
© Rabbit Hole Productions (2021)

Рапас в картине "Агнец"

Кадр из фильма Агнец
3 из 3

Рапас в картине "Агнец"

© Rabbit Hole Productions (2021)
1 из 3

Рапас в фильме "Агнец"

© Rabbit Hole Productions (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Агнец"
© Rabbit Hole Productions (2021)
3 из 3

Рапас в картине "Агнец"

© Rabbit Hole Productions (2021)
Режиссер как бы противопоставляет два мира: уют на ферме и неизведанную мифологическую вселенную суровых арктических пейзажей. Разбавляет это драматическая линия между Марией, Ингмаром, его братом Петуром. А потом вновь зритель погружается в непредсказуемую вымышленную вселенную.

Мир американских пуритан

© Maiden Voyage Pictures (2015)Тейлор-Джой в фильме "Ведьма"
Кадр из фильма Ведьма
© Maiden Voyage Pictures (2015)
Тейлор-Джой в фильме "Ведьма"
Американская картина, похожая на "Агнца" жуткой атмосферой и отсылками к народным сказаниям, — "Ведьма" Роберта Эггерса.
Не ждите страшных монстров или кровавого экшена, режиссер пугает гораздо более тихими, но оттого не менее действенными методами.
Колония пуритан из Новой Англии изгоняет Уильяма с женой Катериной и их детьми. Они поселяются на окраине леса, строят там ферму и живут вдали от людей. Но в их импровизированной общине начинают происходить странные вещи. Один ребенок пропадает, другие дети утверждают, что козел на ферме разговаривает, случается неурожай, обстановка в семье накаляется.
© Maiden Voyage Pictures (2015)Кадр из фильма "Ведьма"
Кадр из фильма Ведьма
© Maiden Voyage Pictures (2015)
Кадр из фильма "Ведьма"
Люди сталкиваются со сверхъестественным и словно впадают в оцепенение — как и зрители.
В картине заметно влияние "Сияния" Кубрика и картин Романа Полански. Отдельно надо сказать о потрясающий исторической достоверности: Эггерс при подготовке изучил множество источников того времени.
© Maiden Voyage Pictures (2015)

Тейлор-Джой в фильме "Ведьма"

Кадр из фильма Ведьма
1 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Ведьма"

© Maiden Voyage Pictures (2015)
© Maiden Voyage Pictures (2015)Кадр из фильма "Ведьма"
Кадр из фильма Ведьма
2 из 3
Кадр из фильма "Ведьма"
© Maiden Voyage Pictures (2015)
© Maiden Voyage Pictures (2015)

Тейлор-Джой в картине "Ведьма"

Кадр из фильма Ведьма
3 из 3

Тейлор-Джой в картине "Ведьма"

© Maiden Voyage Pictures (2015)
1 из 3

Тейлор-Джой в фильме "Ведьма"

© Maiden Voyage Pictures (2015)
2 из 3
Кадр из фильма "Ведьма"
© Maiden Voyage Pictures (2015)
3 из 3

Тейлор-Джой в картине "Ведьма"

© Maiden Voyage Pictures (2015)
На съемках использовали только естественный свет или свечи, костюмы шили из материалов, доступных в XVII веке, а при записи саундтрека придерживались импровизации и совсем не привлекали электронные инструменты. Актерская игра завораживает — именно после этой картины многие заметили Аню Тейлор-Джой.
Неудивительно, что фильм заслужил хвалебные отзывы, произвел фурор на "Санденсе", оказался во всех списках лучших хорроров и десятикратно окупился в прокате.
© Maiden Voyage Pictures (2015)Кадр из фильма "Ведьма"
Кадр из фильма Ведьма
© Maiden Voyage Pictures (2015)
Кадр из фильма "Ведьма"

Ужасы из Восточной Европы

История со славянским колоритом — "Демон" польского режиссера Марцина Врона.
Петр приезжает из Англии в Польшу на свадьбу с Жанетой. Тесть делает им подарок — старинный дом, в котором молодые планируют обосноваться. Но за день до торжества Петр находит рядом со зданием захороненные человеческие останки. Местные советуют не обращать внимания — такое бывает в их стране.
© Telewizja Polska (2015)Кадр из фильма "Демон"
Кадр из фильма Демон
© Telewizja Polska (2015)
Кадр из фильма "Демон"
На празднике (который выглядит иногда как пародия на фильм "Горько!") гости пируют, пьют, танцуют и произносят сомнительные нетолерантные тосты. А потом в жениха вселяется дух еврейской девушки, замученной во время Второй мировой войны.
Семья Жанеты не понимает, что происходит, отвлекает гостей, пока с Петром разбирается сначала доктор, а затем священник. Но после жутких событий не обращать внимания на сверхъестественное вряд ли у кого-то получится.
© Telewizja Polska (2015)Кадр из фильма "Демон"
Кадр из фильма Демон
1 из 3
Кадр из фильма "Демон"
© Telewizja Polska (2015)
© Telewizja Polska (2015)

Сцена из фильма "Демон"

Кадр из фильма Демон
2 из 3

Сцена из фильма "Демон"

© Telewizja Polska (2015)
© Telewizja Polska (2015)

Фрагмент из фильма "Демон"

Кадр из фильма Демон
3 из 3

Фрагмент из фильма "Демон"

© Telewizja Polska (2015)
1 из 3
Кадр из фильма "Демон"
© Telewizja Polska (2015)
2 из 3

Сцена из фильма "Демон"

© Telewizja Polska (2015)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Демон"

© Telewizja Polska (2015)
И если фильм, в котором есть отсылки к еврейской мифологии, вам покажется жутким, то реальность иногда бывает не менее ужасной. Режиссер картины Марцин Врона покончил с собой на фестивале в Гдыне, на котором "Демон" участвовал в конкурсе.

Азиатская классика

Этот японский комедийный хоррор, ставший культовым, сравнивают с работами Дарио Ардженто и Гая Мэддина (известного гротескными психодрамами).
© Toho Company (1977)Кадр из фильма "Дом"
Кадр из фильма Дом
© Toho Company (1977)
Кадр из фильма "Дом"
В "Доме" Нобухико Обаяси сплелись социальные, бытовые, мифологические темы. Плюс сюрреализм и абсурд. Не просто так этот фильм вошел в списки лучших и величайших хорроров.
Девочка-подросток не принимает мачеху: новая жена отца совсем ей не нравится. Главная героиня вместе с шестью подругами едет в гости к тете (сестре матери), которую не видела с самого детства. Она живет в уединенном доме в глубинке.
© Toho Company (1977)Кадр из фильма "Дом"
Кадр из фильма Дом
1 из 3
Кадр из фильма "Дом"
© Toho Company (1977)
© Toho Company (1977)

Сцена из фильма "Дом"

Кадр из фильма Дом
2 из 3

Сцена из фильма "Дом"

© Toho Company (1977)
© Toho Company (1977)

Фрагмент из фильма "Дом"

Кадр из фильма Дом
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дом"

© Toho Company (1977)
1 из 3
Кадр из фильма "Дом"
© Toho Company (1977)
2 из 3

Сцена из фильма "Дом"

© Toho Company (1977)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Дом"

© Toho Company (1977)
Подруги остаются переночевать у милой на вид родственницы, но оказывается, что дом — настоящее одушевленное зло. Девушек убивают одну за другой, причем показано это очень причудливо и визионерски.
"Дом" — настоящая "Техасская резня бензопилой", только в японских декорациях. Здесь есть двигающиеся отрубленные пальцы, левитирующие головы, спецэффекты в анимационном стиле. Любопытная деталь: по слухам, идеи для многих убийств героев режиссеру подсказала его семилетняя дочь.
Кадр из фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна
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