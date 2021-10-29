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Религия
https://ria.ru/20211029/khramy-1756816466.html
Российские археологи подготовят 3D-модели уникальных храмов Сирии
Российские археологи подготовят 3D-модели уникальных храмов Сирии - РИА Новости, 29.10.2021
Российские археологи подготовят 3D-модели уникальных храмов Сирии
Российско-сирийская археологическая экспедиция проводит исследования раннехристианских храмов Сирии, на основе которых будут подготовлены 3D-модели этих... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:36
2021-10-29T11:36
религия
наука
алеппо
сирия
хама (город)
юнеско
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Российско-сирийская археологическая экспедиция проводит исследования раннехристианских храмов Сирии, на основе которых будут подготовлены 3D-модели этих памятников, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН."Российско-сирийская археологическая экспедиция, работающая с начала 2021 года над проектом "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР", собрала информацию для подготовки 3D-моделей нескольких памятников в разных провинциях Сирии. По завершении эти данные в виде геоинформационной системы будут доступны всем желающим и одновременно станут материалом в помощь будущим реставраторам сирийских памятников раннего Средневековья", - говорится в сообщении.Отмечается, что одним из важных результатов работы экспедиции стало исследование храма Святой Елены в Алеппо - одной из раннехристианских церквей Сирии, датируемой V веком. Во время боевых действий в этот памятник римской эпохи попала бомба, он в критическом состоянии, однако здесь уцелели деревянные элементы возрастом около 1,5 тысячи лет."При исследовании этого храма, встроенного в более позднее время в медресе Аль-Халавия, ученые зафиксировали положение каждого архитектурного элемента, каждой колонны и каждого камня, зафиксировали состояние ее купола. Теперь все эти данные будут включены в 3D-модель, которая позволит не только увидеть современное состояние древнего храма, построенного первыми христианами, но и представить, каким он был изначально", - отмечается в сообщении.По словам директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, руководителя экспедиции Натальи Соловьевой, геоинформационная система, которая сейчас создается, будет передана сирийскому правительству."Сделано многое, и, надеюсь, немало еще впереди. Геоинформационная система, которую мы составляем сейчас, будет передана сирийскому правительству и ЮНЕСКО – по подведомственным ей объектам. ГИС поможет, прежде всего, обратить внимание культурной общественности на эти памятники. Когда мы закончим 3D-модели, они будут выложены на сайте и доступны любому желающему, но главное – специалистам, которые смогут оценить состояние этих шедевров, и приложить усилия к их сохранению", - сказала она.Проект "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР" организован Центром спасательной археологии ИИМК РАН при содействии Генерального департамента древностей и музеев (DGAM) Сирии. Целью проекта является привлечение внимания мировой культурной общественности к положению раннехристианских храмов Сирии, для спасения которых необходимо большое международное объединение. В рамках проекта российские и сирийские археологи обследовали также церкви V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий. Отмечается, что эти храмы имеют отчетливые следы войны, и их дальнейшая сохранность и возможная реставрация будут зависеть от современной фиксации полученных ими повреждений."Ученые ИИМК РАН считают, что наличие 3D-модели как рабочего инструмента обеспечивает принятие своевременных решений по спасению памятника и обеспечивает меры по сохранению любого объекта, находящегося под угрозой разрушения", - сообщает институт.Всего за время реализации проекта планируется обследовать около десятка раннехристианских храмов на территории Сирии с фото- и видеосъемкой, ортофотопланами и подготовкой 3D-моделей, которые будут переданы сирийской стороне.
https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html
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сирия
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наука, алеппо, сирия, хама (город), юнеско, российская академия наук
11:36 29.10.2021
 

Российские археологи подготовят 3D-модели уникальных храмов Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы в христианской деревне Садад, провинция Хомс, Сирия
Сирийские ополченцы в христианской деревне Садад, провинция Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Российско-сирийская археологическая экспедиция проводит исследования раннехристианских храмов Сирии, на основе которых будут подготовлены 3D-модели этих памятников, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
"Российско-сирийская археологическая экспедиция, работающая с начала 2021 года над проектом "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР", собрала информацию для подготовки 3D-моделей нескольких памятников в разных провинциях Сирии. По завершении эти данные в виде геоинформационной системы будут доступны всем желающим и одновременно станут материалом в помощь будущим реставраторам сирийских памятников раннего Средневековья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из важных результатов работы экспедиции стало исследование храма Святой Елены в Алеппо - одной из раннехристианских церквей Сирии, датируемой V веком. Во время боевых действий в этот памятник римской эпохи попала бомба, он в критическом состоянии, однако здесь уцелели деревянные элементы возрастом около 1,5 тысячи лет.
"При исследовании этого храма, встроенного в более позднее время в медресе Аль-Халавия, ученые зафиксировали положение каждого архитектурного элемента, каждой колонны и каждого камня, зафиксировали состояние ее купола. Теперь все эти данные будут включены в 3D-модель, которая позволит не только увидеть современное состояние древнего храма, построенного первыми христианами, но и представить, каким он был изначально", - отмечается в сообщении.
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По словам директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, руководителя экспедиции Натальи Соловьевой, геоинформационная система, которая сейчас создается, будет передана сирийскому правительству.
"Сделано многое, и, надеюсь, немало еще впереди. Геоинформационная система, которую мы составляем сейчас, будет передана сирийскому правительству и ЮНЕСКО – по подведомственным ей объектам. ГИС поможет, прежде всего, обратить внимание культурной общественности на эти памятники. Когда мы закончим 3D-модели, они будут выложены на сайте и доступны любому желающему, но главное – специалистам, которые смогут оценить состояние этих шедевров, и приложить усилия к их сохранению", - сказала она.
Проект "Сохранение раннехристианских древностей на территории САР" организован Центром спасательной археологии ИИМК РАН при содействии Генерального департамента древностей и музеев (DGAM) Сирии. Целью проекта является привлечение внимания мировой культурной общественности к положению раннехристианских храмов Сирии, для спасения которых необходимо большое международное объединение. В рамках проекта российские и сирийские археологи обследовали также церкви V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий. Отмечается, что эти храмы имеют отчетливые следы войны, и их дальнейшая сохранность и возможная реставрация будут зависеть от современной фиксации полученных ими повреждений.
"Ученые ИИМК РАН считают, что наличие 3D-модели как рабочего инструмента обеспечивает принятие своевременных решений по спасению памятника и обеспечивает меры по сохранению любого объекта, находящегося под угрозой разрушения", - сообщает институт.
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Всего за время реализации проекта планируется обследовать около десятка раннехристианских храмов на территории Сирии с фото- и видеосъемкой, ортофотопланами и подготовкой 3D-моделей, которые будут переданы сирийской стороне.
 
РелигияНаукаАлеппоСирияХама (город)ЮНЕСКОРоссийская академия наук
 
 
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