16:11 29.10.2021 (обновлено: 16:58 29.10.2021)
Умер выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар
Выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар умер на 76-м году жизни
© Фото : пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. КироваСоветский и российский нейрохирург, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Борис Гайдар
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в ходе конфликтов, умер в пятницу на 76-м году жизни, сообщили РИА Новости в Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова.
"Двадцать девятого октября на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии России и премии правительства, академик Военно-медицинской академии им. Кирова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар", — сказали в академии.
Там уточнили, что Гайдар, будучи главным нейрохирургом Минобороны, "разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе".
С 2000 по 2007 год Гайдар возглавлял ВМА. При нем прошла масштабная реконструкция и переоснащение ведущих хирургических клиник, что создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в самых разных отраслях военной хирургии, отмечают в академии.
Награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах", орденом Почета, "За заслуги перед Отечеством" и рядом ведомственных медалей.
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