https://ria.ru/20211029/ivlev-1756891889.html

"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены

"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены - РИА Новости, 29.10.2021

"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены

Константин Ивлев на съемках Comedy Club рассказал о кулинарных способностях молодой жены Валерии Куденковой, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Шеф-повар... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:24

2021-10-29T17:24

2021-10-29T17:24

шоубиз

знаменитости

константин ивлев

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Константин Ивлев на съемках Comedy Club рассказал о кулинарных способностях молодой жены Валерии Куденковой, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Шеф-повар признался, что предпочитает готовить сам.Жена добавила, что муж обычно готовит, а она накрывает на стол. Валерия младше супруга на 18 лет. Сразу после регистрации брака пара столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.Ранее шеф-повар признавался, что для мужчины важны преданность и внимание – Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время его болезни.

https://ria.ru/20210909/ivlev-1749357764.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, константин ивлев