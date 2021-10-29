https://ria.ru/20211029/ivlev-1756891889.html
"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены
"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены - РИА Новости, 29.10.2021
"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены
Константин Ивлев на съемках Comedy Club рассказал о кулинарных способностях молодой жены Валерии Куденковой, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Шеф-повар... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:24
2021-10-29T17:24
2021-10-29T17:24
шоубиз
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константин ивлев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Константин Ивлев на съемках Comedy Club рассказал о кулинарных способностях молодой жены Валерии Куденковой, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Шеф-повар признался, что предпочитает готовить сам.Жена добавила, что муж обычно готовит, а она накрывает на стол. Валерия младше супруга на 18 лет. Сразу после регистрации брака пара столкнулась с негативом в свой адрес. Ради новой возлюбленной Константин ушел из семьи с двумя детьми.Ранее шеф-повар признавался, что для мужчины важны преданность и внимание – Валерия с успехом продемонстрировала эти качества во время его болезни.
https://ria.ru/20210909/ivlev-1749357764.html
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знаменитости, константин ивлев
"Не очень": Ивлев рассказал о кулинарных способностях молодой жены
Шеф-повар Константин Ивлев пошутил о кулинарных способностях молодой жены