https://ria.ru/20211029/insult-1756776785.html
Врач назвала признаки начинающегося инсульта
Врач назвала признаки начинающегося инсульта - РИА Новости, 29.10.2021
Врач назвала признаки начинающегося инсульта
Сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией могут свидетельствовать об инсульте, при таких симптомах необходимо... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T00:09
2021-10-29T00:09
2021-10-29T01:28
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье - общество
всемирный день борьбы с инсультом
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией могут свидетельствовать об инсульте, при таких симптомах необходимо срочно вызвать врача, уложить больного и обеспечить доступ свежего воздуха, заявила заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.Врач отметила, что явным признаком инсульта также является перекос лица или так называемая "кривая улыбка".Если у человека проявляются такие симптомы, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или доставить его в ближайшую больницу, уточнила Маневич. При оказании первой помощи больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, следует ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Если давление у пациента выше 140 на 90, то следует дать препарат для его снижения, но предварительно уточнить, не принимал ли этот препарат пациент ранее, и нет ли непереносимости, пояснила специалист.А вот просто принять таблетку и отлежаться дома при инсульте не получится, подчеркнула Маневич. При появлении симптомов нельзя заниматься самолечением и ждать, что все пройдет само, так как только в первые четыре часа лечение максимально эффективно, и есть возможность спасти мозг от серьезных повреждений, пояснила она.
https://ria.ru/20210926/chay-1751836400.html
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество, всемирный день борьбы с инсультом
00:09 29.10.2021 (обновлено: 01:28 29.10.2021)
Врач назвала признаки начинающегося инсульта
Невролог Маневич назвала головную боль, нарушение речи и кривую улыбку признаками инсульта
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией могут свидетельствовать об инсульте, при таких симптомах необходимо срочно вызвать врача, уложить больного и обеспечить доступ свежего воздуха, заявила заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.
"Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног", - сказала Маневич, которую цитирует пресс-служба центра.
Врач отметила, что явным признаком инсульта также является перекос лица или так называемая "кривая улыбка".
Если у человека проявляются такие симптомы, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или доставить его в ближайшую больницу, уточнила Маневич. При оказании первой помощи больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, следует ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Если давление у пациента выше 140 на 90, то следует дать препарат для его снижения, но предварительно уточнить, не принимал ли этот препарат пациент ранее, и нет ли непереносимости, пояснила специалист.
А вот просто принять таблетку и отлежаться дома при инсульте не получится, подчеркнула Маневич. При появлении симптомов нельзя заниматься самолечением и ждать, что все пройдет само, так как только в первые четыре часа лечение максимально эффективно, и есть возможность спасти мозг от серьезных повреждений, пояснила она.