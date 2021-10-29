https://ria.ru/20211029/insult-1756776785.html

Врач назвала признаки начинающегося инсульта

Врач назвала признаки начинающегося инсульта - РИА Новости, 29.10.2021

Врач назвала признаки начинающегося инсульта

Сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией могут свидетельствовать об инсульте, при таких симптомах необходимо... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T00:09

2021-10-29T00:09

2021-10-29T01:28

общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье - общество

всемирный день борьбы с инсультом

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка" и проблемы с координацией могут свидетельствовать об инсульте, при таких симптомах необходимо срочно вызвать врача, уложить больного и обеспечить доступ свежего воздуха, заявила заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.Врач отметила, что явным признаком инсульта также является перекос лица или так называемая "кривая улыбка".Если у человека проявляются такие симптомы, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или доставить его в ближайшую больницу, уточнила Маневич. При оказании первой помощи больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, следует ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Если давление у пациента выше 140 на 90, то следует дать препарат для его снижения, но предварительно уточнить, не принимал ли этот препарат пациент ранее, и нет ли непереносимости, пояснила специалист.А вот просто принять таблетку и отлежаться дома при инсульте не получится, подчеркнула Маневич. При появлении симптомов нельзя заниматься самолечением и ждать, что все пройдет само, так как только в первые четыре часа лечение максимально эффективно, и есть возможность спасти мозг от серьезных повреждений, пояснила она.

https://ria.ru/20210926/chay-1751836400.html

https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество, всемирный день борьбы с инсультом