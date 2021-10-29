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https://ria.ru/20211029/glazgo-1756852470.html
В Кремле рассказали о работе над форматом выступления Путина в Глазго
В Кремле рассказали о работе над форматом выступления Путина в Глазго - РИА Новости, 29.10.2021
В Кремле рассказали о работе над форматом выступления Путина в Глазго
О формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано, на этом направлении еще идет работа, сообщил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:45
2021-10-29T13:55
экология
оон
глазго (город)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. О формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано, на этом направлении еще идет работа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока еще работаем, пока еще рано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате выступления Путина на конференции.В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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экология, оон, глазго (город), владимир путин, дмитрий песков
13:45 29.10.2021 (обновлено: 13:55 29.10.2021)
 
В Кремле рассказали о работе над форматом выступления Путина в Глазго

Песков: говорить о формате выступления Путина на конференции в Глазго пока рано

© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Scott Heppell
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. О формате выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго говорить еще рано, на этом направлении еще идет работа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока еще работаем, пока еще рано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате выступления Путина на конференции.
В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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