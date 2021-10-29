Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа
Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа в память о первом полете человека в космос
© МИД РФБюст Юрия Гагарина установили в столице Никарагуа
© МИД РФ
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия Гагарина, сообщили в российском посольстве.
"По случаю празднования в этом году 60-летия первого полета в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа", - говорится в сообщении в блоге диппредставительства.
Con motivo de la celebración este año del 60 aniversario del Primer Vuelo al Espacio en #Managua fue desvelado el busto de Yuri Gagarin. Participaron el Embajador @akhokholikov1, la delegación encabezada por el Cosmonauta Fedor Yurchikhin, las autoridades de Nicaragua pic.twitter.com/hfEdYu9u7I— Rusia en Nicaragua (@EmbRusNicaragua) October 28, 2021
Памятник первому космонавту был установлен в столичном Парке мира в ходе визита в страну делегации российского Юго-западного государственного университета. Российский вуз сотрудничает с властями и учеными Никарагуа в области запуска и мониторинга наноспутников, перед открытием бюста Гагарина стороны подписали соглашение о передаче информации об исследованиях, разработке и управлении такими аппаратами.