https://ria.ru/20211029/gagarin-1756778574.html

Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа - РИА Новости, 29.10.2021

Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T00:57

2021-10-29T00:57

2021-10-29T00:57

манагуа (город)

никарагуа

юрий гагарин (космонавт)

космос - риа наука

россия

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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия Гагарина, сообщили в российском посольстве."По случаю празднования в этом году 60-летия первого полета в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа", - говорится в сообщении в блоге диппредставительства.Памятник первому космонавту был установлен в столичном Парке мира в ходе визита в страну делегации российского Юго-западного государственного университета. Российский вуз сотрудничает с властями и учеными Никарагуа в области запуска и мониторинга наноспутников, перед открытием бюста Гагарина стороны подписали соглашение о передаче информации об исследованиях, разработке и управлении такими аппаратами.

манагуа (город)

никарагуа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

манагуа (город), никарагуа, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, россия