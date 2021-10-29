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Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа
Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа - РИА Новости, 29.10.2021
Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа
Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T00:57
2021-10-29T00:57
манагуа (город)
никарагуа
юрий гагарин (космонавт)
космос - риа наука
россия
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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия Гагарина, сообщили в российском посольстве."По случаю празднования в этом году 60-летия первого полета в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа", - говорится в сообщении в блоге диппредставительства.Памятник первому космонавту был установлен в столичном Парке мира в ходе визита в страну делегации российского Юго-западного государственного университета. Российский вуз сотрудничает с властями и учеными Никарагуа в области запуска и мониторинга наноспутников, перед открытием бюста Гагарина стороны подписали соглашение о передаче информации об исследованиях, разработке и управлении такими аппаратами.
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манагуа (город), никарагуа, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука, россия
00:57 29.10.2021
 
Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа в память о первом полете человека в космос

© МИД РФБюст Юрия Гагарина установили в столице Никарагуа
Бюст Юрия Гагарина установили в столице Никарагуа
© МИД РФ
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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Власти России и Никарагуа в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос установили в столице центральноамериканской страны бюст Юрия Гагарина, сообщили в российском посольстве.
"По случаю празднования в этом году 60-летия первого полета в космос в Манагуа был открыт бюст Юрия Гагарина. В мероприятии приняли участие посол Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа", - говорится в сообщении в блоге диппредставительства.
Памятник первому космонавту был установлен в столичном Парке мира в ходе визита в страну делегации российского Юго-западного государственного университета. Российский вуз сотрудничает с властями и учеными Никарагуа в области запуска и мониторинга наноспутников, перед открытием бюста Гагарина стороны подписали соглашение о передаче информации об исследованиях, разработке и управлении такими аппаратами.
 
Манагуа (город)НикарагуаЮрий Гагарин (космонавт)Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
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