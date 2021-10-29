https://ria.ru/20211029/foto-1756875408.html

Автор фото у Храма Василия Блаженного отказался от обжалования приговора

Автор фото у Храма Василия Блаженного отказался от обжалования приговора - РИА Новости, 29.10.2021

Автор фото у Храма Василия Блаженного отказался от обжалования приговора

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, осужденный на 10 месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, не будет обжаловать приговор и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:29

2021-10-29T15:29

2021-10-29T15:33

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, осужденный на 10 месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, не будет обжаловать приговор и "примет это наказание", сообщила РИА Новости его адвокат Надежда Федосеева."Приговор он воспринял нормально, хотя, наверное, расстроился, все-таки колония общего режима. Он мне сказал, что приговор обжаловать не будем, он считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения", - рассказала собеседница агентства.Адвокат другой осужденной по этому делу Анастасии Чистовой Юлия Помелова в свою очередь рассказала агентству, что ее подзащитная оспорит решение суда.Ранее суд в рамках административного производства определил, что Бобиев должен быть выдворен из страны. Федосеева отметила, что пока не знает, в какой момент это решение будет исполнено.Сегодня Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил обоих фигурантов к 10 месяцам колонии общего режима. Во время суда они заявили о раскаянии.Скандал начался после того, как в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя - Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе. После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Обоим назначили по 10 суток ареста, Бобиева также оштрафовали на 5 тысяч рублей с выдворением из России.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.

https://ria.ru/20211029/foto-1756866503.html

https://ria.ru/20210930/bloger-1752557819.html

https://ria.ru/20211016/vozvraschenie-1754807404.html

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происшествия, москва, таджикистан, россия