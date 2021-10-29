https://ria.ru/20211029/foto-1756866503.html

Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии

Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии - РИА Новости, 29.10.2021

Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии

Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам колонии за оскорбление чувств верующих провокационным... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:41

2021-10-29T14:41

2021-10-29T15:56

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таджикистан

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам колонии за оскорбление чувств верующих провокационным снимком на фоне храма Василия Блаженного, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного участка Тверского района Москвы."Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Им вынесено наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.Таким образом, суд полностью удовлетворил прошение прокурора.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя — Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Обоим назначили по десять суток ареста, Бобиева также оштрафовали на пять тысяч рублей с выдворением из России.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.

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происшествия, москва, таджикистан