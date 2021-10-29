https://ria.ru/20211029/foto-1756866503.html
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии - РИА Новости, 29.10.2021
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам колонии за оскорбление чувств верующих провокационным... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:41
2021-10-29T14:41
2021-10-29T15:56
происшествия
москва
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756871854_0:69:742:486_1920x0_80_0_0_c791e579fbae8ff3c650ddbcb0a2a33a.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам колонии за оскорбление чувств верующих провокационным снимком на фоне храма Василия Блаженного, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного участка Тверского района Москвы."Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Им вынесено наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.Таким образом, суд полностью удовлетворил прошение прокурора.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя — Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Обоим назначили по десять суток ареста, Бобиева также оштрафовали на пять тысяч рублей с выдворением из России.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
https://ria.ru/20211021/video-1755547683.html
москва
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756871854_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_a7e6482d4fb75c5ab49cb9cf0b84600b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, таджикистан
14:41 29.10.2021 (обновлено: 15:56 29.10.2021)
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Суд дал блогеру десять месяцев колонии за скандальное фото у храма Василия Блаженного
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Блогера из Таджикистана
Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам колонии за оскорбление чувств верующих провокационным снимком на фоне храма Василия Блаженного, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного участка Тверского района Москвы
.
"Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Им вынесено наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, суд полностью удовлетворил прошение прокурора.
Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя — Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Обоим назначили по десять суток ареста, Бобиева также оштрафовали на пять тысяч рублей с выдворением из России.
Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.