Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль
Стюардессы отдыхают в кафе в симферопольском аэропорту имени Айвазовского.
Стюардессы отдыхают в кафе в симферопольском аэропорту имени Айвазовского.
Британский активист Стив Брэй протестует у ворот Даунинг-стрит после того, как депутаты парламента проголосовали против законопроекта об окружающей среде.
Британский активист Стив Брэй протестует у ворот Даунинг-стрит после того, как депутаты парламента проголосовали против законопроекта об окружающей среде.
Овца и коза в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.
Овца и коза в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.
Девушки из группы поддержки клуба "Аризона Кардиналс" на матче НФЛ против "Хьюстон Тексанс".
Девушки из группы поддержки клуба "Аризона Кардиналс" на матче НФЛ против "Хьюстон Тексанс".
Гигантская кукла из сериала "Игра в кальмара" в сеульском парке.
Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.
Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.
Медалистки этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America Александра Трусова (золото), Дарья Усачева (серебро) и Ю Ен (бронза).
Медалистки этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America Александра Трусова (золото), Дарья Усачева (серебро) и Ю Ен (бронза).
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.
Дети играют на затопленной улице в калифорнийском городе Милл-Валли.
Дети играют на затопленной улице в калифорнийском городе Милл-Валли.
Лошади пасутся возле Мемориала Виктории в Калькутте.
Лошади пасутся возле Мемориала Виктории в Калькутте.
Женщины племени бадуй сажают рис на поле в индонезийской деревне Чиболегер.
Женщины племени бадуй сажают рис на поле в индонезийской деревне Чиболегер.
Шаман Лазо Монгуш проводит в тувинском урочище Алдын Булак обряд камлания за здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и за хорошую погоду нынешней осенью.
Шаман Лазо Монгуш проводит в тувинском урочище Алдын Булак обряд камлания за здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и за хорошую погоду нынешней осенью.
Отдыхающие играют на пляже на тайском острове Пхукет.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Девушки из группы поддержки во время матча шестого тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".
Девушки из группы поддержки во время матча шестого тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".
Чирлидерша выступает на теннисном турнире в Санкт-Петербурге.
Чирлидерша выступает на теннисном турнире в Санкт-Петербурге.
Протесты против военного переворота в Судане.
Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".
Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".
Продажа свежей рыбы в Карачи.
Фотографы снимают, как жительница Токио смотрит пресс-конференцию японской принцессы Мако и ее мужа Кэя Комуро.
Фотографы снимают, как жительница Токио смотрит пресс-конференцию японской принцессы Мако и ее мужа Кэя Комуро.
Между Сортавалой и горным парком Рускеала в Карелии курсирует уникальный ретропоезд. "Рускеальский экспресс" — единственный в России состав на паровозной тяге, а внутренне убранство вагонов погружает путешественника в атмосферу конца XIX — начала XX века.
Между Сортавалой и горным парком Рускеала в Карелии курсирует уникальный ретропоезд. "Рускеальский экспресс" — единственный в России состав на паровозной тяге, а внутренне убранство вагонов погружает путешественника в атмосферу конца XIX — начала XX века.
Стадо овец в центре Мадрида во время перегона из северных районов в более теплые южные.
Стадо овец в центре Мадрида во время перегона из северных районов в более теплые южные.
Мужчина идет по Порт-о-Пренсу с матрасом на голове.
Мужчина идет по Порт-о-Пренсу с матрасом на голове.
Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.
Девушка в костюме для Хэллоуина плавает под водой вдоль побережья города Батрун на севере Ливана.
Девушка в костюме для Хэллоуина плавает под водой вдоль побережья города Батрун на севере Ливана.
Трех с половиной метровая кукла Маленькая Амаль, воплощающая в себе судьбу сирийского ребенка, бродит по Лондону в поисках мамы. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции и завершит его в начале ноября Манчестере.
Трех с половиной метровая кукла Маленькая Амаль, воплощающая в себе судьбу сирийского ребенка, бродит по Лондону в поисках мамы. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции и завершит его в начале ноября Манчестере.