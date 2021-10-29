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Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль
Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль - РИА Новости, 29.10.2021
Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 29.10.2021
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фото
мадрид
вулкан
животные
мода
республика тыва
ливан
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мадрид
республика тыва
ливан
республика карелия
индонезия
токио
колката
республика хакасия
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сеул
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фото, фото, мадрид, вулкан, животные, мода, республика тыва, ливан, республика карелия, индонезия, токио, колката, республика хакасия, лондон, сеул, калифорния, нью-дели, судан, карачи, канарские острова, хэллоуин, пхукет (остров), симферополь (аэропорт), протесты, луна, дубай, национальная футбольная лига (нфл), александра трусова, коронавирус covid-19, дарья усачева, сша, москва
11:06 29.10.2021 (обновлено: 12:01 29.10.2021)
 

Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Стюардессы отдыхают в кафе в симферопольском аэропорту имени Айвазовского.

Стюардессы отдыхают в кафе в международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского
1 из 30

Стюардессы отдыхают в кафе в симферопольском аэропорту имени Айвазовского.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Henry Nicholls

Британский активист Стив Брэй протестует у ворот Даунинг-стрит после того, как депутаты парламента проголосовали против законопроекта об окружающей среде.

Активист на акции протеста у ворот Даунинг-стрит после того, как депутаты парламента проголосовали в парламенте против законопроекта об окружающей среде в Великобритании
2 из 30

Британский активист Стив Брэй протестует у ворот Даунинг-стрит после того, как депутаты парламента проголосовали против законопроекта об окружающей среде.

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Овца и коза в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.

Овца и коза в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый на горном плато в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
3 из 30

Овца и коза в загоне на чабанской стоянке семьи Дамбый в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Ross D. Franklin

Девушки из группы поддержки клуба "Аризона Кардиналс" на матче НФЛ против "Хьюстон Тексанс".

Черлидерши клуба Аризона Кардиналс на матче НФЛ против Хьюстон Тексанс
4 из 30

Девушки из группы поддержки клуба "Аризона Кардиналс" на матче НФЛ против "Хьюстон Тексанс".

© AP Photo / Ross D. Franklin
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Гигантская кукла из сериала "Игра в кальмара" в сеульском парке.

Гигантская кукла из сериала Netflix Игра в кальмара в парке в Сеуле, Южная Корея
5 из 30

Гигантская кукла из сериала "Игра в кальмара" в сеульском парке.

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы
6 из 30

Автомобиль, врезавшийся в ресторан Osteria Mario в центре Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2021 / Getty Images / Jamie Squire

Медалистки этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America Александра Трусова (золото), Дарья Усачева (серебро) и Ю Ен (бронза).

Российские фигуристки Дарья Усачева и Александра Трусова и корейская фигуристка Ю Ен с медалями после соревнований в женской произвольной программе во время Гран-при ISU по фигурному катанию - Skate America на арене Орлеан
7 из 30

Медалистки этапа Гран-при по фигурному катанию Skate America Александра Трусова (золото), Дарья Усачева (серебро) и Ю Ен (бронза).

© AFP 2021 / Getty Images / Jamie Squire
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма
8 из 30

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / Ethan Swope

Дети играют на затопленной улице в калифорнийском городе Милл-Валли.

Дети играют на затопленной улице в Милл-Валли, Калифорния
9 из 30

Дети играют на затопленной улице в калифорнийском городе Милл-Валли.

© AP Photo / Ethan Swope
© AP Photo / Bikas Das

Лошади пасутся возле Мемориала Виктории в Калькутте.

Лошади пасутся возле Мемориала Виктории в западной Индии
10 из 30

Лошади пасутся возле Мемориала Виктории в Калькутте.

© AP Photo / Bikas Das
© AFP 2021 / Giuseppe CacaceМодели на неделе арабской моды в Дубае.
Модели на неделе арабской моды в Дубае
11 из 30
Модели на неделе арабской моды в Дубае.
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Dasril Roszandi

Женщины племени бадуй сажают рис на поле в индонезийской деревне Чиболегер.

Женщины племени бадуй сажают рис на полях в деревне Чиболегер, Индонезия
12 из 30

Женщины племени бадуй сажают рис на поле в индонезийской деревне Чиболегер.

© AFP 2021 / Dasril Roszandi
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Шаман Лазо Монгуш проводит в тувинском урочище Алдын Булак обряд камлания за здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и за хорошую погоду нынешней осенью.

Шаманский обряд в Тыве
13 из 30

Шаман Лазо Монгуш проводит в тувинском урочище Алдын Булак обряд камлания за здоровье людей в условиях пандемии коронавируса и за хорошую погоду нынешней осенью.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.
Москва в период пандемии коронавируса
14 из 30
Прохожие в медицинских масках на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2021 / Mladen Antonov

Отдыхающие играют на пляже на тайском острове Пхукет.

Люди во время игры на пляже на тайском острове Пхукет
15 из 30

Отдыхающие играют на пляже на тайском острове Пхукет.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанк

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Акция в поддержку Д. Ассанжа в Лондоне
16 из 30

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки во время матча шестого тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".

Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Реал
17 из 30

Девушки из группы поддержки во время матча шестого тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2021/2022 между петербургским "Зенитом" и мадридским "Реалом".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Чирлидерша выступает на теннисном турнире в Санкт-Петербурге.

Чирлидерша выступает во время теннисного турнира в Санкт-Петербурге
18 из 30

Чирлидерша выступает на теннисном турнире в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2021 / Sajjad HussainДевочка балансирует на канате во время уличного представления в Нью-Дели.
Девочка балансирует на канате во время уличного представления в Нью-Дели
19 из 30
Девочка балансирует на канате во время уличного представления в Нью-Дели.
© AFP 2021 / Sajjad Hussain
© AFP 2021

Протесты против военного переворота в Судане.

 Демонстрация против военного переворота, Судан
20 из 30

Протесты против военного переворота в Судане.

© AFP 2021
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛуна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии.
Луна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии
21 из 30
Луна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".

Модели Хакасского народного театра моды Алтыр на территории музея-заповедника Казановка в окрестностях села Казановка в Аскизском районе Республики Хакасия
22 из 30

Модели Хакасского народного театра моды "Алтыр" в музее-заповеднике "Казановка".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2021 / Asif Hasan

Продажа свежей рыбы в Карачи.

Продажа свежей рыбы в Карачи
23 из 30

Продажа свежей рыбы в Карачи.

© AFP 2021 / Asif Hasan
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Фотографы снимают, как жительница Токио смотрит пресс-конференцию японской принцессы Мако и ее мужа Кэя Комуро.

Фотографы снимают, как женщина смотрит пресс-конференцию принцессы Мако и ее мужа Кэя Комуро в Токио
24 из 30

Фотографы снимают, как жительница Токио смотрит пресс-конференцию японской принцессы Мако и ее мужа Кэя Комуро.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Между Сортавалой и горным парком Рускеала в Карелии курсирует уникальный ретропоезд. "Рускеальский экспресс" — единственный в России состав на паровозной тяге, а внутренне убранство вагонов погружает путешественника в атмосферу конца XIX — начала XX века.

Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала
25 из 30

Между Сортавалой и горным парком Рускеала в Карелии курсирует уникальный ретропоезд. "Рускеальский экспресс" — единственный в России состав на паровозной тяге, а внутренне убранство вагонов погружает путешественника в атмосферу конца XIX — начала XX века.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AP Photo / Manu Fernandez

Стадо овец в центре Мадрида во время перегона из северных районов в более теплые южные.

Стадо овец в центре Мадрида
26 из 30

Стадо овец в центре Мадрида во время перегона из северных районов в более теплые южные.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина идет по Порт-о-Пренсу с матрасом на голове.

Мужчина несет матрас на голове в Порт-о-Пренсе, Гаити
27 из 30

Мужчина идет по Порт-о-Пренсу с матрасом на голове.

© AP Photo / Matias Delacroix
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.

Озеро Мешкен-куль в Бай-Тайгинском кожууне (районе) на западе Республики Тыва
28 из 30

Озеро Мешкен-куль в Республике Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub

Девушка в костюме для Хэллоуина плавает под водой вдоль побережья города Батрун на севере Ливана.

Девушка в костюме для Хэллоуина плавает под водой вдоль побережья города Батрун на севере Ливана.
29 из 30

Девушка в костюме для Хэллоуина плавает под водой вдоль побережья города Батрун на севере Ливана.

© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub
© AFP 2021 / Tolga Akman

Трех с половиной метровая кукла Маленькая Амаль, воплощающая в себе судьбу сирийского ребенка, бродит по Лондону в поисках мамы. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции и завершит его в начале ноября Манчестере.

3,5-метровая кукла Маленькая Амаль, которая олицетворяет собой судьбу 9-летнего сирийского ребенка идет по улице Лондона в рамках проекта The Walk
30 из 30

Трех с половиной метровая кукла Маленькая Амаль, воплощающая в себе судьбу сирийского ребенка, бродит по Лондону в поисках мамы. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции и завершит его в начале ноября Манчестере.

© AFP 2021 / Tolga Akman
 
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