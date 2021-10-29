Лучшие фото недели: машина времени, люди в масках и Маленькая Амаль

Трех с половиной метровая кукла Маленькая Амаль, воплощающая в себе судьбу сирийского ребенка, бродит по Лондону в поисках мамы. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции и завершит его в начале ноября Манчестере.