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Беглов назвал авторов фейка о цене на проезд в Петербурге подонками
Беглов назвал авторов фейка о цене на проезд в Петербурге подонками - РИА Новости, 29.10.2021
Беглов назвал авторов фейка о цене на проезд в Петербурге подонками
Власти Санкт-Петербурга пожалуются силовикам на авторов сатирической заметки о том, что стоимость проезда в городском транспорте кратно увеличится в нерабочие... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:57
2021-10-29T11:09
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пожалуются силовикам на авторов сатирической заметки о том, что стоимость проезда в городском транспорте кратно увеличится в нерабочие дни, сообщил губернатор города Александр Беглов."Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением", — сказал Беглов в эфире телеканала "78".Ранее сатирическое издание "Панорама" сообщило, что глава Петербурга подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в десять раз, а в наземном транспорте — в пять. Городской комитет по транспорту сразу это опроверг.Беглов назвал публикацию недобросовестной и "специально продуманной акцией" и призвал жителей Петербурга не доверять "сомнительным источникам"."У нас есть официальные ресурсы, есть известные всем городские СМИ, они дорожат своей репутацией в отличие от информации, скажем, недобросовестных изданий. Это самые настоящие провокаторы, которые вместо того, чтобы помогать в этой сложной ситуации, стараются ее ухудшить", — добавил губернатор.Соучредитель ИА "Панорама" Виталий Манн подчеркнул, что статья изначально задумывалась как шутка.Редакция ресурса "искренне надеется, что губернатор погорячился". Манн напомнил, что из-за их статей уже были случаи обращения в органы, но они ни к чему не привели.Сайт "Панорама" известен тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус в россии
08:57 29.10.2021 (обновлено: 11:09 29.10.2021)
 
Беглов назвал авторов фейка о цене на проезд в Петербурге подонками

Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейка о цене на проезд в транспорте

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажир петербургского метрополитена
Пассажир петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пожалуются силовикам на авторов сатирической заметки о том, что стоимость проезда в городском транспорте кратно увеличится в нерабочие дни, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением", — сказал Беглов в эфире телеканала "78".
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Ранее сатирическое издание "Панорама" сообщило, что глава Петербурга подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в десять раз, а в наземном транспорте — в пять. Городской комитет по транспорту сразу это опроверг.
Беглов назвал публикацию недобросовестной и "специально продуманной акцией" и призвал жителей Петербурга не доверять "сомнительным источникам".
"У нас есть официальные ресурсы, есть известные всем городские СМИ, они дорожат своей репутацией в отличие от информации, скажем, недобросовестных изданий. Это самые настоящие провокаторы, которые вместо того, чтобы помогать в этой сложной ситуации, стараются ее ухудшить", — добавил губернатор.
Соучредитель ИА "Панорама" Виталий Манн подчеркнул, что статья изначально задумывалась как шутка.
"Сложно понять, что глава Петербурга подразумевает под "специально продуманной акцией". <...> Как вы знаете, у нас под каждой новостью на сайте предупреждение с таким текстом: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями", — сказал он.
Редакция ресурса "искренне надеется, что губернатор погорячился". Манн напомнил, что из-за их статей уже были случаи обращения в органы, но они ни к чему не привели.
Сайт "Панорама" известен тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.
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