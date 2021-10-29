13:20 29.10.2021 (обновлено: 13:30 29.10.2021)
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook и смене названия компании на Meta
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребрендинг Facebook и смену названия компании на Meta чаще всего обсуждали в русскоязычных соцсетях профессионалы и СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания в четверг объявила о своем переименовании в Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook. Эксперты Brand Analytics изучили, как русскоязычные пользователи соцсетей отреагировали на это событие.
"Ребрендинг активно обсуждали в кругу профессионалов и в публикациях СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, их больше интересовала задаваемая СМИ повестка – скандалы, в том числе вокруг недавних обвинений окружения (основателя Facebook Марка) Цукерберга в харрасменте", - говорится в исследовании.
По данным Brand Analytics, в четверг за период с 18.00 по 24.00 по московскому времени русскоязычные пользователи соцмедиа упомянули ребрендинг Facebook в 15,5 тысячи сообщений. При чем чаще всего его обсуждали в Москве (34,4%) и Санкт-Петербурге (12,2%), а также в Екатеринбурге (2,43%), Нижнем Новгороде (1,45%) и Самаре (1,41%).
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Как говорится в исследовании, смена названия компании вызвала "гораздо меньше внимания, чем сбой в работе Facebook в начале месяца – за аналогичный период проблемы с доступом к Instagram, Facebook и WhatsApp получили более 85 тысяч упоминаний".
Эксперты Brand Analytics полагают, что пользователи соцсетей остались равнодушны к переменам, поскольку все привычные сервисы – Instagram, WhatsApp и сам Facebook - сохранят свои названия и серьезных изменений в их работе не ожидается. Кроме того, новое название компании Facebook, по данным Brand Analytics, "для многих не стало сюрпризом – недавняя информация о покупке Facebook доменов "meta" говорила сама за себя".
"Ребрендинг – тема для узкого круга. Русскоязычных же пользователей больше привлекали мемы и шутки", - отмечают авторы исследования.