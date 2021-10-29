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https://ria.ru/20211029/facebook-1756846231.html
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook - РИА Новости, 29.10.2021
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook
Ребрендинг Facebook и смену названия компании на Meta чаще всего обсуждали в русскоязычных соцсетях профессионалы и СМИ, для обычных пользователей продуктов... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:20
2021-10-29T13:30
общество
технологии
санкт-петербург
москва
нижний новгород
whatsapp inc.
brand analytics
facebook
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребрендинг Facebook и смену названия компании на Meta чаще всего обсуждали в русскоязычных соцсетях профессионалы и СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания в четверг объявила о своем переименовании в Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook. Эксперты Brand Analytics изучили, как русскоязычные пользователи соцсетей отреагировали на это событие."Ребрендинг активно обсуждали в кругу профессионалов и в публикациях СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, их больше интересовала задаваемая СМИ повестка – скандалы, в том числе вокруг недавних обвинений окружения (основателя Facebook Марка) Цукерберга в харрасменте", - говорится в исследовании.По данным Brand Analytics, в четверг за период с 18.00 по 24.00 по московскому времени русскоязычные пользователи соцмедиа упомянули ребрендинг Facebook в 15,5 тысячи сообщений. При чем чаще всего его обсуждали в Москве (34,4%) и Санкт-Петербурге (12,2%), а также в Екатеринбурге (2,43%), Нижнем Новгороде (1,45%) и Самаре (1,41%).Как говорится в исследовании, смена названия компании вызвала "гораздо меньше внимания, чем сбой в работе Facebook в начале месяца – за аналогичный период проблемы с доступом к Instagram, Facebook и WhatsApp получили более 85 тысяч упоминаний".Эксперты Brand Analytics полагают, что пользователи соцсетей остались равнодушны к переменам, поскольку все привычные сервисы – Instagram, WhatsApp и сам Facebook - сохранят свои названия и серьезных изменений в их работе не ожидается. Кроме того, новое название компании Facebook, по данным Brand Analytics, "для многих не стало сюрпризом – недавняя информация о покупке Facebook доменов "meta" говорила сама за себя"."Ребрендинг – тема для узкого круга. Русскоязычных же пользователей больше привлекали мемы и шутки", - отмечают авторы исследования.
https://ria.ru/20211029/meta-1756833885.html
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общество, технологии, санкт-петербург, москва, нижний новгород, whatsapp inc., brand analytics, facebook
13:20 29.10.2021 (обновлено: 13:30 29.10.2021)
 
Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook

Опрос показал отношение россиян к ребрендингу Facebook и смене названия компании на Meta

Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ребрендинг Facebook и смену названия компании на Meta чаще всего обсуждали в русскоязычных соцсетях профессионалы и СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания в четверг объявила о своем переименовании в Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook. Эксперты Brand Analytics изучили, как русскоязычные пользователи соцсетей отреагировали на это событие.
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
12:41
Билборды Meta сменили вывески с символом Facebook в штаб-квартире в США
"Ребрендинг активно обсуждали в кругу профессионалов и в публикациях СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, их больше интересовала задаваемая СМИ повестка – скандалы, в том числе вокруг недавних обвинений окружения (основателя Facebook Марка) Цукерберга в харрасменте", - говорится в исследовании.
По данным Brand Analytics, в четверг за период с 18.00 по 24.00 по московскому времени русскоязычные пользователи соцмедиа упомянули ребрендинг Facebook в 15,5 тысячи сообщений. При чем чаще всего его обсуждали в Москве (34,4%) и Санкт-Петербурге (12,2%), а также в Екатеринбурге (2,43%), Нижнем Новгороде (1,45%) и Самаре (1,41%).
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Топ самых популярных площадок для обсуждения изменений в Facebook
Как говорится в исследовании, смена названия компании вызвала "гораздо меньше внимания, чем сбой в работе Facebook в начале месяца – за аналогичный период проблемы с доступом к Instagram, Facebook и WhatsApp получили более 85 тысяч упоминаний".
Эксперты Brand Analytics полагают, что пользователи соцсетей остались равнодушны к переменам, поскольку все привычные сервисы – Instagram, WhatsApp и сам Facebook - сохранят свои названия и серьезных изменений в их работе не ожидается. Кроме того, новое название компании Facebook, по данным Brand Analytics, "для многих не стало сюрпризом – недавняя информация о покупке Facebook доменов "meta" говорила сама за себя".
"Ребрендинг – тема для узкого круга. Русскоязычных же пользователей больше привлекали мемы и шутки", - отмечают авторы исследования.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
12:31
Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
 
ОбществоТехнологииСанкт-ПетербургМоскваНижний НовгородWhatsApp Inc.Brand AnalyticsFacebook
 
 
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