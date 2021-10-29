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Еврокомиссар высказался о конфликте Польши и Евросоюза
Еврокомиссар высказался о конфликте Польши и Евросоюза - РИА Новости, 29.10.2021
Еврокомиссар высказался о конфликте Польши и Евросоюза
Европейская комиссия в своем юридическом конфликте с польскими властями отстаивает интересы простых граждан и компаний, их право на обращение в независимый от... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:14
2021-10-29T18:14
в мире
варшава
польша
евросоюз
еврокомиссия
дидье рейндерс
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Европейская комиссия в своем юридическом конфликте с польскими властями отстаивает интересы простых граждан и компаний, их право на обращение в независимый от исполнительной власти суд, сказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Суд Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иск Еврокомиссии и обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. В решении указывается, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда."Настоящая проблема в Польше - это независимость судебной системы, а это основной принцип участия в ЕС. Все государства обязуются обеспечить независимый суд. Таким образом мы даем гражданам и компаниям возможность обращаться к независимому судье, а не к судье, связанному с властями и правительством", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.Он отметил, что в Польше уже пострадали судьи, которые придерживались права ЕС в своей работе, но были отстранены от работы дисциплинарной палатой. "Мы выступаем не только за прекращение деятельности дисциплинарной палаты, но и за восстановление на работе 12 пострадавших судей", - добавил европейский комиссар.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.Конституционный суд Польши также подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, дидье рейндерс, урсула фон дер ляйен
18:14 29.10.2021
 
Еврокомиссар высказался о конфликте Польши и Евросоюза

Еврокомиссар: Евросоюз в споре с Польшей отстаивает интересы польских граждан и компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Европейская комиссия в своем юридическом конфликте с польскими властями отстаивает интересы простых граждан и компаний, их право на обращение в независимый от исполнительной власти суд, сказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Суд Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иск Еврокомиссии и обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. В решении указывается, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда.
"Настоящая проблема в Польше - это независимость судебной системы, а это основной принцип участия в ЕС. Все государства обязуются обеспечить независимый суд. Таким образом мы даем гражданам и компаниям возможность обращаться к независимому судье, а не к судье, связанному с властями и правительством", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.
Министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
17:18
Канцлер Австрии поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши
Он отметил, что в Польше уже пострадали судьи, которые придерживались права ЕС в своей работе, но были отстранены от работы дисциплинарной палатой. "Мы выступаем не только за прекращение деятельности дисциплинарной палаты, но и за восстановление на работе 12 пострадавших судей", - добавил европейский комиссар.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
Конституционный суд Польши также подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
 
В миреВаршаваПольшаЕвросоюзЕврокомиссияДидье РейндерсУрсула фон дер Ляйен
 
 
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