Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211029/eksport-1756908212.html
Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта
Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта - РИА Новости, 29.10.2021
Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта
Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:46
2021-10-29T17:46
ленинградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102576/74/1025767496_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_c5fa026fcba040013cd6dc3cde8d8821.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По итогам работы по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей области за девять месяцев 2021 года, услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях."На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. Общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 25,8 миллионов долларов США при плановом показателе в 22 миллиона долларов США. Предприниматели заключили 84 контракта на поставку продукции в 26 стран, среди которых Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, Китай", — сказали в пресс-службе.В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного и агропромышленного комплексов и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Латвию, лесоматериалов в Великобританию и торфа в Финляндию.Задача по поддержке внешнеэкономической деятельности и увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102576/74/1025767496_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0fc2d6bc3f35981fe7d024765b79b42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика
17:46 29.10.2021
 

Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПогрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале
Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По итогам работы по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей области за девять месяцев 2021 года, услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
15:06Ленинградская область
В Ленобласти названы районы с самым эффективным местным самоуправлением
"На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. Общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 25,8 миллионов долларов США при плановом показателе в 22 миллиона долларов США. Предприниматели заключили 84 контракта на поставку продукции в 26 стран, среди которых Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, Китай", — сказали в пресс-службе.
В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного и агропромышленного комплексов и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Латвию, лесоматериалов в Великобританию и торфа в Финляндию.
"Региональный Центр поддержки экспорта также помогал областным производителям с размещением на 11 электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, Ebay и других. Также двенадцать компаний из Ленинградской области представили свою продукцию на первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на Alibaba.com, которая проходила с 4 по 17 октября", — уточнили в обладминистрации.
Задача по поддержке внешнеэкономической деятельности и увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".
 
Ленинградская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
00:24Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в СуданеПремьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ