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Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта
Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта - РИА Новости, 29.10.2021
Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта
Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:46
2021-10-29T17:46
2021-10-29T17:46
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По итогам работы по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей области за девять месяцев 2021 года, услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях."На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. Общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 25,8 миллионов долларов США при плановом показателе в 22 миллиона долларов США. Предприниматели заключили 84 контракта на поставку продукции в 26 стран, среди которых Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, Китай", — сказали в пресс-службе.В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного и агропромышленного комплексов и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Латвию, лесоматериалов в Великобританию и торфа в Финляндию.Задача по поддержке внешнеэкономической деятельности и увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".
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экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По итогам работы по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей области за девять месяцев 2021 года, услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
"На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. Общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 25,8 миллионов долларов США при плановом показателе в 22 миллиона долларов США. Предприниматели заключили 84 контракта на поставку продукции в 26 стран, среди которых Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, Китай", — сказали в пресс-службе.
В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного и агропромышленного комплексов и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Латвию, лесоматериалов в Великобританию и торфа в Финляндию.
"Региональный Центр поддержки экспорта также помогал областным производителям с размещением на 11 электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, Ebay и других. Также двенадцать компаний из Ленинградской области представили свою продукцию на первой онлайн-выставке российских товаров и услуг на Alibaba.com, которая проходила с 4 по 17 октября", — уточнили в обладминистрации.
Задача по поддержке внешнеэкономической деятельности и увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".