https://ria.ru/20211029/eksport-1756908212.html

Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта

Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта - РИА Новости, 29.10.2021

Ленинградский Центр поддержки экспорта помог заключить 84 контракта

Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:46

2021-10-29T17:46

2021-10-29T17:46

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог заключить малым и средним предприятиям (МСП) региона 84 "зарубежных" контракта на 25,8 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По итогам работы по поддержке внешнеэкономической деятельности предпринимателей области за девять месяцев 2021 года, услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 161 предприятие малого и среднего бизнеса. Большой популярностью у экспортеров пользовались участие в международных выставках и бизнес-миссиях."На экспортные контракты вышло 51 предприятие, из которых 13 ранее не вели внешнеэкономическую деятельность. Общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 25,8 миллионов долларов США при плановом показателе в 22 миллиона долларов США. Предприниматели заключили 84 контракта на поставку продукции в 26 стран, среди которых Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, Китай", — сказали в пресс-службе.В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного и агропромышленного комплексов и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Латвию, лесоматериалов в Великобританию и торфа в Финляндию.Задача по поддержке внешнеэкономической деятельности и увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика