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Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин
Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин - РИА Новости, 29.10.2021
Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин
Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:35
2021-10-29T20:06
происшествия
дело о незаконной охоте на архаров на алтае
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что рядом с местом разделки туши убитого лося нашли охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина."По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы", - сказали в пресс-службе.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.
https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html
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происшествия, дело о незаконной охоте на архаров на алтае, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф
19:35 29.10.2021 (обновлено: 20:06 29.10.2021)
 
Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин

Найденные на месте браконьерства под Саратовом карабин и патроны отправят на экспертизу

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что рядом с местом разделки туши убитого лося нашли охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Составление протокола на задержанного депутата Госдумы Валерия Рашкина. Кадр МВД РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 16:19
МВД опубликовало видео с задержанным из-за браконьерства депутатом Рашкиным
"По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы", - сказали в пресс-службе.
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.
Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 16:53
Жириновский предложил Рашкину съесть лося целиком в качестве наказания
 
ПроисшествияДело о незаконной охоте на архаров на АлтаеСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФКПРФ
 
 
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