https://ria.ru/20211029/ekspertiza-1756933343.html

Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин

Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин - РИА Новости, 29.10.2021

Эксперты изучат найденный на месте браконьерства под Саратовом карабин

Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:35

2021-10-29T19:35

2021-10-29T20:06

происшествия

дело о незаконной охоте на архаров на алтае

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что рядом с местом разделки туши убитого лося нашли охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина."По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы", - сказали в пресс-службе.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756894457.html

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дело о незаконной охоте на архаров на алтае, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф