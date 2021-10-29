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Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области
Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области - РИА Новости, 29.10.2021
Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области
Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:47
2021-10-29T12:10
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой."В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)", - говорится в сообщении.На сайте МВД Медиа со ссылкой на ГУМВД, сообщается, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские весте с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови."Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать", - добавили в сообщении.Отмечается, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП.
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф
11:47 29.10.2021 (обновлено: 12:10 29.10.2021)
 
Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области

Полиция завела дело о незаконной охоте под Саратовом после обнаружения туши лося в машине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой.
"В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)", - говорится в сообщении.
На сайте МВД Медиа со ссылкой на ГУМВД, сообщается, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские весте с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови.
"Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать", - добавили в сообщении.
Отмечается, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП.
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ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФКПРФ
 
 
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