https://ria.ru/20211029/delo-1756819631.html

Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области

Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области - РИА Новости, 29.10.2021

Полиция завела дело о незаконной охоте в Саратовской области

Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:47

2021-10-29T11:47

2021-10-29T12:10

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой."В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)", - говорится в сообщении.На сайте МВД Медиа со ссылкой на ГУМВД, сообщается, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские весте с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови."Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать", - добавили в сообщении.Отмечается, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП.

https://ria.ru/20210216/solovev-1597752467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф