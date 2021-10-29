Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/buri-1756857544.html
Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях
Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях - РИА Новости, 29.10.2021
Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях
Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:00
2021-10-29T18:18
российская академия наук
общество
наука
физический институт ран
космос - риа наука
земля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1920x0_80_0_0_eefeab2b07a0cf17a7c24ca64e65cdb9.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН)."По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет", — говорится в сообщении.Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет примерно в 10:00 мск 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.В лаборатории рассказали, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X. Практически все события произошли на одном участке Солнца, мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием около 30 солнечных пятен. Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы."Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в десять раз более мощные. Вместе с тем Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, неспособно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что &lt;…&gt; с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы", — пояснили в лаборатории.Ученые уточняют, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому "солнечный удар будет нанесен с максимальной силой".Это может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск их сноса с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния на территории России в ближайшие дни могут быть видны на широтах до 55-60 градусов.Как рассказали в ФИАН, если выбросы на Солнце прекратятся, то накопленную на данный момент энергию звезда сожжет в течение суток, после чего активность вернется к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать. Однако на Земле такое увеличение не скажется, так как вращение Солнца уводит центр активности от Земли к западному краю светила. К началу следующей недели данная область уйдет так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
https://ria.ru/20210524/solntse-1733696697.html
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
https://ria.ru/20211028/yupiter-1756768503.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:38:821:654_1920x0_80_0_0_36c7fbca88de1b74458e749ed99bcf99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, общество, наука, физический институт ран, космос - риа наука, земля, россия
14:00 29.10.2021 (обновлено: 18:18 29.10.2021)
 
Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях

Российские ученые предупредили о крупнейших за несколько лет магнитных бурях с 30 октября

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© NASA / GSFC/TRACE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
"По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет", — говорится в сообщении.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 02:52
Мясников развеял миф о магнитных бурях
Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет примерно в 10:00 мск 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.
В лаборатории рассказали, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X. Практически все события произошли на одном участке Солнца, мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием около 30 солнечных пятен. Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 17:25Наука
Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца
"Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в десять раз более мощные. Вместе с тем Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, неспособно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что <…> с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы", — пояснили в лаборатории.
Ученые уточняют, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому "солнечный удар будет нанесен с максимальной силой".
Глобальная катастрофа
Вчера, 08:00Наука
Климатический провал. Ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы
Это может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск их сноса с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния на территории России в ближайшие дни могут быть видны на широтах до 55-60 градусов.
Как рассказали в ФИАН, если выбросы на Солнце прекратятся, то накопленную на данный момент энергию звезда сожжет в течение суток, после чего активность вернется к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать. Однако на Земле такое увеличение не скажется, так как вращение Солнца уводит центр активности от Земли к западному краю светила. К началу следующей недели данная область уйдет так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю.
Большое красное пятно Юпитера снятое зондом Juno
28 октября, 21:53Наука
Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера
 
Российская академия наукОбществоНаукаФизический институт РАНКосмос - РИА НаукаЗемляРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
00:24Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в СуданеПремьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ