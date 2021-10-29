https://ria.ru/20211029/bloger-1756816752.html
Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер извинился перед музеем
Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер извинился перед музеем - РИА Новости, 29.10.2021
Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер извинился перед музеем
Петербургский блогер Кирилл Смородин, который повесил свой стилизованный портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, извинился за этот поступок и предложил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:36
2021-10-29T11:36
2021-10-29T11:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Петербургский блогер Кирилл Смородин, который повесил свой стилизованный портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, извинился за этот поступок и предложил государственному музею свою помощь в виде волонтера. Сообщение с извинениями появилось на странице блогера в Instagram."Я приношу публичные извинения всем сотрудникам музея Эрмитаж за свою неудачную шутку … Также я написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации", - говорится в посте блогера.Смородин добавил, что он предложил "поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку".В пресс-службе Эрмитажа РИА Новости сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.Ранее сообщилось, что Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона, в том числе и возможного публичного оскорбления памяти защитников Отечества, после шутки местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея.
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общество, санкт-петербург, государственный эрмитаж, новости культуры, культура
Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер извинился перед музеем
Повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер Кирилл Смородин извинился перед музеем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости.
Петербургский блогер Кирилл Смородин, который повесил свой стилизованный портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже
, извинился за этот поступок и предложил государственному музею свою помощь в виде волонтера. Сообщение с извинениями появилось на странице блогера в Instagram
.
"Я приношу публичные извинения всем сотрудникам музея Эрмитаж за свою неудачную шутку … Также я написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации", - говорится в посте блогера.
Смородин добавил, что он предложил "поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку".
В пресс-службе Эрмитажа РИА Новости сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.
Ранее сообщилось, что Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона, в том числе и возможного публичного оскорбления памяти защитников Отечества, после шутки местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея.