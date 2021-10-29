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Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского
Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского - РИА Новости, 29.10.2021
Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского
Челябинский арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего губернатора области Бориса Дубровского на сумму 73,5 миллиона рублей в качестве обеспечительных... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:57
2021-10-29T16:57
происшествия
челябинская область
борис дубровский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Челябинский арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего губернатора области Бориса Дубровского на сумму 73,5 миллиона рублей в качестве обеспечительных мер по иску конкурсного управляющего, следует из картотеки суда.По данным суда, в июне акционерное общество "Производственное объединение "Монтажник" признано банкротом, в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительным перечисление должником с июля 2019 по июнь 2020 года денежных средств в пользу Дубровского 73,5 миллиона рублей, также было заявлено о принятии обеспечительных мер в виде ареста на движимое и недвижимое имущество экс-главы региона в пределах заявленной суммы.В обоснование своего иска конкурсный управляющий указала на аффилированность АО по отношению к Дубровскому и возможность отчуждения бывшим губернатором имущества. Так, согласно материалам, 11 октября Дубровский уже зарегистрировал прекращение права собственности на один из объектов недвижимости в Москве."Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в пределах размера заявленных требований (73 487 432 рублей) за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание", - говорится в постановлении суда.Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку – по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявил РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
https://ria.ru/20191011/1559694851.html
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происшествия, челябинская область, борис дубровский
16:57 29.10.2021
 
Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского

Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского на 73,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Челябинский арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего губернатора области Бориса Дубровского на сумму 73,5 миллиона рублей в качестве обеспечительных мер по иску конкурсного управляющего, следует из картотеки суда.
По данным суда, в июне акционерное общество "Производственное объединение "Монтажник" признано банкротом, в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительным перечисление должником с июля 2019 по июнь 2020 года денежных средств в пользу Дубровского 73,5 миллиона рублей, также было заявлено о принятии обеспечительных мер в виде ареста на движимое и недвижимое имущество экс-главы региона в пределах заявленной суммы.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский - РИА Новости, 1920, 11.10.2019
11 октября 2019, 22:15
Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
В обоснование своего иска конкурсный управляющий указала на аффилированность АО по отношению к Дубровскому и возможность отчуждения бывшим губернатором имущества. Так, согласно материалам, 11 октября Дубровский уже зарегистрировал прекращение права собственности на один из объектов недвижимости в Москве.
"Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в пределах размера заявленных требований (73 487 432 рублей) за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание", - говорится в постановлении суда.
Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку – по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявил РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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ПроисшествияЧелябинская областьБорис Дубровский
 
 
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