https://ria.ru/20211029/arest-1756895723.html

Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского

Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского - РИА Новости, 29.10.2021

Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Дубровского

Челябинский арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего губернатора области Бориса Дубровского на сумму 73,5 миллиона рублей в качестве обеспечительных... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:57

2021-10-29T16:57

2021-10-29T16:57

происшествия

челябинская область

борис дубровский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Челябинский арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего губернатора области Бориса Дубровского на сумму 73,5 миллиона рублей в качестве обеспечительных мер по иску конкурсного управляющего, следует из картотеки суда.По данным суда, в июне акционерное общество "Производственное объединение "Монтажник" признано банкротом, в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительным перечисление должником с июля 2019 по июнь 2020 года денежных средств в пользу Дубровского 73,5 миллиона рублей, также было заявлено о принятии обеспечительных мер в виде ареста на движимое и недвижимое имущество экс-главы региона в пределах заявленной суммы.В обоснование своего иска конкурсный управляющий указала на аффилированность АО по отношению к Дубровскому и возможность отчуждения бывшим губернатором имущества. Так, согласно материалам, 11 октября Дубровский уже зарегистрировал прекращение права собственности на один из объектов недвижимости в Москве."Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в пределах размера заявленных требований (73 487 432 рублей) за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание", - говорится в постановлении суда.Дубровский в марте 2019 года ушел в отставку – по официальным данным, добровольно. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявил РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.

https://ria.ru/20191011/1559694851.html

https://ria.ru/20210817/sud-1746099837.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, борис дубровский