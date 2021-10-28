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Туризм
https://ria.ru/20211028/zimovka-1756641592.html
Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки
Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки
Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:01
2021-10-28T14:01
туризм
краснодарский край
анапа
евпатория
республика крым
сочи
калининградская область
ленинградская область
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская область лидируют в рейтинге самых популярных регионов, куда можно поехать зимовать с ноября по март.Причем наблюдается ажиотажный спрос на Евпаторию (+400 процентов) и Анапу (+100 процентов). В Сочи число заявок на отдых с ноября по март увеличилось лишь на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В целом, аналитики сайта отметили снижение на 10-15 процентов числа заявок относительно прошлого года. Это связано с открытием некоторых зарубежных курортов и ограничениями в российских регионах. Бронируют жилье на срок более месяца на осенне-зимний период на 19 процентов больше одиночки, чем семьи с детьми и компании. Причем интерес к "зимовке" у семей упал на 18 процентов относительно 2020 года.По статистике сервиса, туристы планируют "зимовку" на срок от 23 до 91 ночи и тратят на проживание от 560 рублей до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего переждать холода в Евпатории и Анапе ― менее тысячи за сутки. Дороже проживание выходит в Санкт-Петербурге ― более четырех тысяч рублей за сутки.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
краснодарский край
анапа
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республика крым
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калининградская область
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краснодарский край, анапа, евпатория, республика крым, сочи, калининградская область, ленинградская область, новости - туризм, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
14:01 28.10.2021
 
Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки

Крым и Краснодарский вошли в число самых популярных регионов для длительного отдыха зимой

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает Tvil.ru.
Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская область лидируют в рейтинге самых популярных регионов, куда можно поехать зимовать с ноября по март.
Причем наблюдается ажиотажный спрос на Евпаторию (+400 процентов) и Анапу (+100 процентов). В Сочи число заявок на отдых с ноября по март увеличилось лишь на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом, аналитики сайта отметили снижение на 10-15 процентов числа заявок относительно прошлого года. Это связано с открытием некоторых зарубежных курортов и ограничениями в российских регионах.
Бронируют жилье на срок более месяца на осенне-зимний период на 19 процентов больше одиночки, чем семьи с детьми и компании. Причем интерес к "зимовке" у семей упал на 18 процентов относительно 2020 года.
По статистике сервиса, туристы планируют "зимовку" на срок от 23 до 91 ночи и тратят на проживание от 560 рублей до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего переждать холода в Евпатории и Анапе ― менее тысячи за сутки. Дороже проживание выходит в Санкт-Петербурге ― более четырех тысяч рублей за сутки.
Табличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет Золотое яблоко в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
 
ТуризмКраснодарский крайАнапаЕвпаторияРеспублика КрымСочиКалининградская областьЛенинградская областьНовости - ТуризмТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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