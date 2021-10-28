https://ria.ru/20211028/zimovka-1756641592.html

Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки

Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки - РИА Новости, 28.10.2021

Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки

Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:01

2021-10-28T14:01

2021-10-28T14:01

туризм

краснодарский край

анапа

евпатория

республика крым

сочи

калининградская область

ленинградская область

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская область лидируют в рейтинге самых популярных регионов, куда можно поехать зимовать с ноября по март.Причем наблюдается ажиотажный спрос на Евпаторию (+400 процентов) и Анапу (+100 процентов). В Сочи число заявок на отдых с ноября по март увеличилось лишь на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В целом, аналитики сайта отметили снижение на 10-15 процентов числа заявок относительно прошлого года. Это связано с открытием некоторых зарубежных курортов и ограничениями в российских регионах. Бронируют жилье на срок более месяца на осенне-зимний период на 19 процентов больше одиночки, чем семьи с детьми и компании. Причем интерес к "зимовке" у семей упал на 18 процентов относительно 2020 года.По статистике сервиса, туристы планируют "зимовку" на срок от 23 до 91 ночи и тратят на проживание от 560 рублей до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего переждать холода в Евпатории и Анапе ― менее тысячи за сутки. Дороже проживание выходит в Санкт-Петербурге ― более четырех тысяч рублей за сутки.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

краснодарский край

анапа

евпатория

республика крым

сочи

калининградская область

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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