https://ria.ru/20211028/vzryv-1756736044.html

СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах

СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 28.10.2021

СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах

Следователи выяснили, что причиной взрыва газа в доме в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:20

2021-10-28T18:20

2021-10-28T18:45

происшествия

набережные челны

взрыв

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Следователи выяснили, что причиной взрыва газа в доме в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным МЧС, в понедельник вечером в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир, пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице."В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в отношении 70-летнего владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать его.Ранее следствие сообщало, что подозреваемый проживал в квартире один и состоял на учете у врача-нарколога как злоупотребляющий спиртным. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, была установлена металлическая заглушка.

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756254761.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, набережные челны, взрыв, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в доме в набережных челнах