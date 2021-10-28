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СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах
СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 28.10.2021
СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах
Следователи выяснили, что причиной взрыва газа в доме в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:20
2021-10-28T18:45
происшествия
набережные челны
взрыв
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Следователи выяснили, что причиной взрыва газа в доме в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным МЧС, в понедельник вечером в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир, пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице."В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в отношении 70-летнего владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать его.Ранее следствие сообщало, что подозреваемый проживал в квартире один и состоял на учете у врача-нарколога как злоупотребляющий спиртным. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, была установлена металлическая заглушка.
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, взрыв, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в доме в набережных челнах
18:20 28.10.2021 (обновлено: 18:45 28.10.2021)
 
СК установил причину взрыва газа в Набережных Челнах

СК: причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПоврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах. Кадр видео
Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Следователи выяснили, что причиной взрыва газа в доме в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, возбуждено дело об убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным МЧС, в понедельник вечером в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир, пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 10:37
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
"В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в отношении 70-летнего владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать его.
Ранее следствие сообщало, что подозреваемый проживал в квартире один и состоял на учете у врача-нарколога как злоупотребляющий спиртным. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, была установлена металлическая заглушка.
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

Сотрудники коммунальной службы убирают дворовую территорию на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

После взрыва возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

Сотрудник Следственного комитета РФ в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
 
ПроисшествияНабережные ЧелныВзрывРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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