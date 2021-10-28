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Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 28.10.2021
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:42
2021-10-28T17:42
2021-10-28T17:42
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны Золтан Ковач."Новые ограничения в Венгрии из-за COVID-19: обязательное ношение масок в общественном транспорте начиная с 1 ноября; компании могут теперь обязывать работников пройти вакцинацию; запрет на посещения медицинских учреждений", - написал Ковач в твиттере.Как отмечает местное издание Hungary Today, венгерские компании смогут требовать сделать прививку от коронавируса в качестве условия для приема на работу. Ранее вакцинация была обязательна только для медработников. В случае отказа от прививки работника отправят в неоплачиваемый отпуск, а через год могут уволить. Исключением является только медотвод. По данным ВОЗ, в Венгрии выявлено более 850 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 30,6 тысячи человек. Если в начале октября в стране в день выявляли несколько тысяч случаев коронавируса, то 18 октября было зафиксировано более 10 тысяч заражений.
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в мире, вакцинация, twitter, венгрия, воз, новости - туризм, золтан ковач, медицинские маски, коронавирус covid-19
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Из-за роста числа заболевших власти Венгрии приняли решение ввести ряд новых ограничений
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.
"Новые ограничения в Венгрии из-за COVID-19: обязательное ношение масок в общественном транспорте начиная с 1 ноября; компании могут теперь обязывать работников пройти вакцинацию; запрет на посещения медицинских учреждений", - написал Ковач в твиттере.
Как отмечает
местное издание Hungary Today, венгерские компании смогут требовать сделать прививку от коронавируса в качестве условия для приема на работу. Ранее вакцинация была обязательна только для медработников.
В случае отказа от прививки работника отправят в неоплачиваемый отпуск, а через год могут уволить. Исключением является только медотвод.
По данным ВОЗ, в Венгрии выявлено более 850 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 30,6 тысячи человек. Если в начале октября в стране в день выявляли несколько тысяч случаев коронавируса, то 18 октября было зафиксировано более 10 тысяч заражений.