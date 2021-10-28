Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vengriya-1756710703.html
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 28.10.2021
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:42
2021-10-28T17:42
в мире
вакцинация
twitter
венгрия
воз
новости - туризм
золтан ковач
медицинские маски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769800_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_b7401006d656d838b9b6f1a7ff6011d2.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны Золтан Ковач."Новые ограничения в Венгрии из-за COVID-19: обязательное ношение масок в общественном транспорте начиная с 1 ноября; компании могут теперь обязывать работников пройти вакцинацию; запрет на посещения медицинских учреждений", - написал Ковач в твиттере.Как отмечает местное издание Hungary Today, венгерские компании смогут требовать сделать прививку от коронавируса в качестве условия для приема на работу. Ранее вакцинация была обязательна только для медработников. В случае отказа от прививки работника отправят в неоплачиваемый отпуск, а через год могут уволить. Исключением является только медотвод. По данным ВОЗ, в Венгрии выявлено более 850 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 30,6 тысячи человек. Если в начале октября в стране в день выявляли несколько тысяч случаев коронавируса, то 18 октября было зафиксировано более 10 тысяч заражений.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769800_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_79dcd07128f4de0497ccaeabbfcd0d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, twitter, венгрия, воз, новости - туризм, золтан ковач, медицинские маски, коронавирус covid-19
17:42 28.10.2021
 
Венгрия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Из-за роста числа заболевших власти Венгрии приняли решение ввести ряд новых ограничений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы фотографируют город из конической шатровой башни на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
Туристы фотографируют город из конической шатровой башни на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Венгрии решили ввести ряд новых антиковидных мер из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.
"Новые ограничения в Венгрии из-за COVID-19: обязательное ношение масок в общественном транспорте начиная с 1 ноября; компании могут теперь обязывать работников пройти вакцинацию; запрет на посещения медицинских учреждений", - написал Ковач в твиттере.
Как отмечает местное издание Hungary Today, венгерские компании смогут требовать сделать прививку от коронавируса в качестве условия для приема на работу. Ранее вакцинация была обязательна только для медработников.
В случае отказа от прививки работника отправят в неоплачиваемый отпуск, а через год могут уволить. Исключением является только медотвод.
По данным ВОЗ, в Венгрии выявлено более 850 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 30,6 тысячи человек. Если в начале октября в стране в день выявляли несколько тысяч случаев коронавируса, то 18 октября было зафиксировано более 10 тысяч заражений.
Табличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет Золотое яблоко в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияTwitterВенгрияВОЗНовости - ТуризмЗолтан КовачМедицинские маскиКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гараж
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
Лента новостейМолния
Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гаражФранцузы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного