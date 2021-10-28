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В Киеве националисты потребовали запретить выступления российских артистов
В Киеве националисты потребовали запретить выступления российских артистов - РИА Новости, 28.10.2021
В Киеве националисты потребовали запретить выступления российских артистов
Украинские националисты провели в Киеве митинг с требованием к министерству культуры запретить выступления российских артистов на Украине, передает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:01
2021-10-28T13:01
в мире
украина
сергей пенкин
владимир зеленский
министерство культуры украины
юлия чичерина
россия
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Украинские националисты провели в Киеве митинг с требованием к министерству культуры запретить выступления российских артистов на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже определены ограничения для некоторых граждан РФ, а также переадресовал петицию премьер-министру, главе службе безопасности и секретарю совета национальной безопасности и обороны для проработки вопроса усиления ответственности за нарушение этих ограничений.В митинге возле здания министерства культуры и информационной политики страны приняли участие до десяти человек. Помимо запрета выступлений артистов из РФ националисты требовали "ограничить русскоязычный контент" в стране. Также они настаивали на введении ограничения для выступлений украинских артистов в РФ, они предлагают разрешить такие выступления при условии, что артисты будут "называть, чей Крым".Представитель минкультуры Украины выходил к митингующим, они передали ему свои требования в письменном виде. Здание ведомства охраняли несколько полицейских. Акция прошла спокойно.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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в мире, украина, сергей пенкин, владимир зеленский, министерство культуры украины, юлия чичерина, россия
13:01 28.10.2021
 
В Киеве националисты потребовали запретить выступления российских артистов

В Киеве националисты потребовали от Минкультуры запрета выступлений российских артистов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Украинские националисты провели в Киеве митинг с требованием к министерству культуры запретить выступления российских артистов на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине уже определены ограничения для некоторых граждан РФ, а также переадресовал петицию премьер-министру, главе службе безопасности и секретарю совета национальной безопасности и обороны для проработки вопроса усиления ответственности за нарушение этих ограничений.
В митинге возле здания министерства культуры и информационной политики страны приняли участие до десяти человек. Помимо запрета выступлений артистов из РФ националисты требовали "ограничить русскоязычный контент" в стране. Также они настаивали на введении ограничения для выступлений украинских артистов в РФ, они предлагают разрешить такие выступления при условии, что артисты будут "называть, чей Крым".
Представитель минкультуры Украины выходил к митингующим, они передали ему свои требования в письменном виде. Здание ведомства охраняли несколько полицейских. Акция прошла спокойно.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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В миреУкраинаСергей ПенкинВладимир ЗеленскийМинистерство культуры УкраиныЮлия ЧичеринаРоссия
 
 
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