https://ria.ru/20211028/transport-1756771901.html
Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни
Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021
Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни
Использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничивается, отменять льготный проезд не планируется, сообщил губернатор города... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:41
2021-10-28T22:41
2021-10-28T22:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничивается, отменять льготный проезд не планируется, сообщил губернатор города Александр Беглов."Никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Петербурге нет. В нерабочие дни он (транспорт) будет ходить в штатном режиме по графику выходного дня", - сказал он в эфире телеканала "78"."Отмены льготного проезда, закрытия станций метро, роста тарифов (на проезд в общественном транспорте – ред.) не будет", - пообещал Беглов.
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общество, санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:41 28.10.2021 (обновлено: 22:54 28.10.2021)
Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни
Беглов: использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничено