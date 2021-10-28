https://ria.ru/20211028/transport-1756771901.html

Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни

Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021

Беглов рассказал о работе транспорта в Петербурге в нерабочие дни

Использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничивается, отменять льготный проезд не планируется, сообщил губернатор города... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:41

2021-10-28T22:41

2021-10-28T22:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Использование общественного транспорта в Петербурге в нерабочие дни не ограничивается, отменять льготный проезд не планируется, сообщил губернатор города Александр Беглов."Никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Петербурге нет. В нерабочие дни он (транспорт) будет ходить в штатном режиме по графику выходного дня", - сказал он в эфире телеканала "78"."Отмены льготного проезда, закрытия станций метро, роста тарифов (на проезд в общественном транспорте – ред.) не будет", - пообещал Беглов.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756770424.html

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