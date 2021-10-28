https://ria.ru/20211028/tekhnologii-1756613845.html
Конституционный суд ожидает роста числа жалоб из-за развития технологий
Конституционный суд ожидает роста числа жалоб из-за развития технологий - РИА Новости, 28.10.2021
Конституционный суд ожидает роста числа жалоб из-за развития технологий
Конституционный суд РФ в ближайшем будущем ждет рост числа жалоб из-за новых финансовых инструментов, блокчейна, информатизации всех сфер общественной жизни и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:56
2021-10-28T08:56
2021-10-28T08:56
общество
технологии
валерий зорькин
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Конституционный суд РФ в ближайшем будущем ждет рост числа жалоб из-за новых финансовых инструментов, блокчейна, информатизации всех сфер общественной жизни и других технологий, приводящих к тому, что отрезанный от интернета человек оказывается ущемлённым в своих правах, считает председатель КС РФ Валерий Зорькин."Жизнь развивается стремительно, и возникают новые объекты правового регулирования: роботы, искусственный интеллект, биотехнологии, новые виды транспорта и так далее. Не говоря уже о таких уже ставших банальными вещах, как новые финансовые инструменты, блокчейн (распределенный реестр), криптовалюты и так далее. Новшества могут нести в себе и блага, и неприятности, и преимущества, и риски... Конституция является универсальным регулятором для того, чтобы не сдерживать прогресс и в то же время не допустить негативных последствий", - написал Зорькин в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете".По его словам, органы конституционного контроля являются, таким образом, "воротами конституционализации" новых общественных отношений, в которых содержатся вызовы конституционно-охраняемым ценностям. К данным вызовам можно отнести развитие новых технологий (в первую очередь, биотехнологии), информатизацию всех сфер общественной жизни (которая серьезным образом может нарушать приватность, формирует "параллельную личность", представленную в сети своеобразными идентификаторами), а также приводит к тому, что человек, отрезанный от интернета, фактически не может реализовывать полноценно целый ряд своих прав.Он указывает на две тенденции современного научно-технологического развития, которые уже в ближайшем будущем станут оказывать особенно значимое воздействие на сферу прав человека. Первой он назвал интенсивное развитие биотехнологий (а также связанных с ними когнитивных, информационных и иных технологий), позволяющих совершенствовать телесные и интеллектуальные качества человека, а второй - процессы роботизации, автоматизации и информатизации общественного производства, преобразующие важнейшую для человека сферу трудовых отношений."Конституционному суду со временем, вероятно, все больше придется иметь дело с проблемами информатизации всех сфер социальной жизни. В ближайшем будущем количество жалоб в связи с предполагаемым вмешательством в частную жизнь, вероятно, будет увеличиваться. Конституционному суду понадобится вырабатывать подходы к новым коллизиям прав, которые прежде не находились в поле его внимания. От конституционного правосудия ждут также согласования юридического и этического в сфере биотехнологий (содержание и пределы ограничений репродуктивных прав; статус генетического и суррогатного родителя и т. д.). Вопросы этой области новейших прав, пожалуй, воспринимаются общественным сознанием наиболее чувствительно", - заключает председатель КС РФ.
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общество, технологии, валерий зорькин, россия
Конституционный суд ожидает роста числа жалоб из-за развития технологий
Конституционный суд ожидает роста числа жалоб из-за новых финансовых инструментов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Конституционный суд РФ
в ближайшем будущем ждет рост числа жалоб из-за новых финансовых инструментов, блокчейна, информатизации всех сфер общественной жизни и других технологий, приводящих к тому, что отрезанный от интернета человек оказывается ущемлённым в своих правах, считает председатель КС РФ Валерий Зорькин
.
"Жизнь развивается стремительно, и возникают новые объекты правового регулирования: роботы, искусственный интеллект, биотехнологии, новые виды транспорта и так далее. Не говоря уже о таких уже ставших банальными вещах, как новые финансовые инструменты, блокчейн (распределенный реестр), криптовалюты и так далее. Новшества могут нести в себе и блага, и неприятности, и преимущества, и риски... Конституция является универсальным регулятором для того, чтобы не сдерживать прогресс и в то же время не допустить негативных последствий", - написал Зорькин в статье "Под знаком Основного Закона", опубликованной в "Российской газете"
.
По его словам, органы конституционного контроля являются, таким образом, "воротами конституционализации" новых общественных отношений, в которых содержатся вызовы конституционно-охраняемым ценностям. К данным вызовам можно отнести развитие новых технологий (в первую очередь, биотехнологии), информатизацию всех сфер общественной жизни (которая серьезным образом может нарушать приватность, формирует "параллельную личность", представленную в сети своеобразными идентификаторами), а также приводит к тому, что человек, отрезанный от интернета, фактически не может реализовывать полноценно целый ряд своих прав.
Он указывает на две тенденции современного научно-технологического развития, которые уже в ближайшем будущем станут оказывать особенно значимое воздействие на сферу прав человека. Первой он назвал интенсивное развитие биотехнологий (а также связанных с ними когнитивных, информационных и иных технологий), позволяющих совершенствовать телесные и интеллектуальные качества человека, а второй - процессы роботизации, автоматизации и информатизации общественного производства, преобразующие важнейшую для человека сферу трудовых отношений.
"Конституционному суду со временем, вероятно, все больше придется иметь дело с проблемами информатизации всех сфер социальной жизни. В ближайшем будущем количество жалоб в связи с предполагаемым вмешательством в частную жизнь, вероятно, будет увеличиваться. Конституционному суду понадобится вырабатывать подходы к новым коллизиям прав, которые прежде не находились в поле его внимания. От конституционного правосудия ждут также согласования юридического и этического в сфере биотехнологий (содержание и пределы ограничений репродуктивных прав; статус генетического и суррогатного родителя и т. д.). Вопросы этой области новейших прав, пожалуй, воспринимаются общественным сознанием наиболее чувствительно", - заключает председатель КС РФ.