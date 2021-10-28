https://ria.ru/20211028/ssha-1756752936.html

Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе

Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.10.2021

Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе

США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:38

2021-10-28T19:38

2021-10-28T19:38

экономика

сша

государственный департамент сша

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Природный газ - это та область, где мы по-прежнему сильно зависим от топлива, особенно в Европе и некоторых частях Азии. Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков", - сказал Хохштейн, выступая на международном энергетическом форуме."Поставщики, у которых есть возможность повысить производство во время определенных периодов, когда поставок не хватает, как это было до настоящего момента… это обязанность поставщиков - соответствовать глобальному спросу", - добавил Хохштейн.

https://ria.ru/20211028/zakharova-1756689109.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, государственный департамент сша, цены на нефть