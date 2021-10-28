https://ria.ru/20211028/ssha-1756752936.html
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.10.2021
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе
США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:38
2021-10-28T19:38
2021-10-28T19:38
экономика
сша
государственный департамент сша
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c08f2cef397dcd9a1c716fec0b312d3e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Природный газ - это та область, где мы по-прежнему сильно зависим от топлива, особенно в Европе и некоторых частях Азии. Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков", - сказал Хохштейн, выступая на международном энергетическом форуме."Поставщики, у которых есть возможность повысить производство во время определенных периодов, когда поставок не хватает, как это было до настоящего момента… это обязанность поставщиков - соответствовать глобальному спросу", - добавил Хохштейн.
https://ria.ru/20211028/zakharova-1756689109.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_19d9fe0d4c773059c098be860a2d4f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, государственный департамент сша, цены на нефть
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе
Госдеп: США считают, что производители газа должны достаточно обеспечить мир