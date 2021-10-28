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Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.10.2021
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе
США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:38
2021-10-28T19:38
экономика
сша
государственный департамент сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Природный газ - это та область, где мы по-прежнему сильно зависим от топлива, особенно в Европе и некоторых частях Азии. Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков", - сказал Хохштейн, выступая на международном энергетическом форуме."Поставщики, у которых есть возможность повысить производство во время определенных периодов, когда поставок не хватает, как это было до настоящего момента… это обязанность поставщиков - соответствовать глобальному спросу", - добавил Хохштейн.
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экономика, сша, государственный департамент сша, цены на нефть
19:38 28.10.2021
 
Производители газа должны обеспечивать страны мира, заявили в Госдепе

Госдеп: США считают, что производители газа должны достаточно обеспечить мир

© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / teamtime
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США считают, что производители газа должны обеспечить мир достаточным предложением, несмотря на грядущую энергетическую трансформацию, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Природный газ - это та область, где мы по-прежнему сильно зависим от топлива, особенно в Европе и некоторых частях Азии. Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков", - сказал Хохштейн, выступая на международном энергетическом форуме.
"Поставщики, у которых есть возможность повысить производство во время определенных периодов, когда поставок не хватает, как это было до настоящего момента… это обязанность поставщиков - соответствовать глобальному спросу", - добавил Хохштейн.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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ЭкономикаСШАГосударственный департамент СШАЦены на нефть
 
 
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