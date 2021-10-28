https://ria.ru/20211028/serialy-1755767963.html

Какие новые зарубежные сериалы нельзя пропустить этой осенью

Какие новые зарубежные сериалы нельзя пропустить этой осенью - РИА Новости, 28.10.2021

Какие новые зарубежные сериалы нельзя пропустить этой осенью

Звезда "Однажды… в Голливуде" в сериале "Уборщица" предстанет матерью-одиночкой. Майкл Китон в другом проекте будет бороться с заговором фармкомпаний. Кейт... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

сша

apple

энди макдауэлл

кейт бекинсейл

майкл китон

netflix

инстаграм

культура

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Звезда "Однажды… в Голливуде" в сериале "Уборщица" предстанет матерью-одиночкой. Майкл Китон в другом проекте будет бороться с заговором фармкомпаний. Кейт Бекинсейл сыграет деловую журналистку в "Виновной стороне", а актриса из "Дэдпула" появится в фантастике про пришельцев. Впереди длинные выходные, кинотеатры закрыты, зато онлайн — множество премьер. О лучших новых зарубежных сериалах — в материале РИА Новости.Приключения матери-одиночкиДочь актрисы Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли сыграла у Тарантино, а теперь пробует себя в сериалах. В драматическом проекте "Уборщица" она снималась вместе со знаменитой мамой.В центре сюжета — история матери-одиночки Алекс (Куэлли), которая сбегает от токсичного партнера и, как можно догадаться из названия, устраивается уборщицей, чтобы обеспечивать себя и ребенка.Проект снят по бестселлеру Стефани Лэнд "Уборщица: тяжелая работа, низкая оплата и материнская воля к выживанию". В книге автор рассказывает о неприглядной жизни работниц клининговых агентств. А сериал идет дальше и с помощью иронии или едкой критики показывает другие проблемы современного общества. Здесь домашнее насилие, алкоголизм, разного рода расстройства — от биполярного до обсессивно-компульсивного.Особенно интересно наблюдать за матерью Алекс, Полой (Макдауэлл) — художницей, чья творческая натура проявляется во всем: от методов воспитания до отношений с мужчинами.Несмотря на, казалось бы, социальную составляющую проекта, его интересно смотреть из-за иногда "диккенсовских" сюжетных ходов и актерской игры.Сериал доступен на Netflix."Виновная сторона"Кейт Бекинсейл умеет не только стрелять и истреблять вампиров, но и превращаться в репортершу, которая раскручивает громкие истории. Как в черной комедии "Виновная сторона".Бет Бейкер (Бекинсейл) страдает дома (от разлада с мужем), на работе (босс-зумер не понимает ее методов) и ищет какое-нибудь интересное судебное дело, чтобы устроить себе мощный камбэк. В итоге выходит на темнокожую женщину Тони (Джулс Латимер), которую три года назад приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа. Бейкер решает провести собственное расследование и доказать, что приговор ошибочен.Она пытается найти или даже "создать" свидетельства невиновности Тони. Но в итоге оказывается в тупике, при этом борется с контрабандистами оружия из Колорадо, с собственным прошлым и не забывает решать домашние проблемы."В этом деле есть все: оружие, несправедливость, убийства", — говорит Бет, тем самым суммируя то, чего ожидать от проекта. Еще можно добавить драки, комичные ситуации и вычурные образы Бекинсейл.Сериал выходит с 15 октября на Paramount+ и в "Амедиатеке".Еще один ребутВ Советском Союзе перелицовывали костюмы, а в Голливуде уже не отрицают моду на реюнионы, камбэки и ремейки. Новая ТВ-вариация ставшего классикой ужастика "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" — тому подтверждение.В 1970-х американская писательница Лоис Дункан опубликовала одноименный рассказ, быстро ставший популярным, в 1990-е сняли культовый фильм с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар, Фредди Принцем-младшим и Райаном Филлиппом. А теперь — телесериал.Сюжет не изменился: группа подростков во время выпускного насмерть сбивает человека, скрывает преступление, а через год за виновными начинает охотиться страшный ассасин.В ребуте нет громких имен, зато есть много неона, вечеринок, динамики и современных атрибутов вроде ленты Instagram, которая становится чуть ли не главным катализатором действия. В общем, чем-то напоминает новую "Сплетницу" — еще один недавний перезапуск (правда, сериала)."Я знаю, что вы сделали прошлым летом" доступен на Amazon Prime.Фантастические историиЕще одна популярная тема — фантастика и сай-фай. Вслед за фильмом "Дюна" и сериалом "Основание" выходит ТВ-проект "Вторжение".Многомиллионный сериал напоминает "Войну миров" Герберта Уэллса и рассказывает о вторжении пришельцев. А также о том, как с ними воюют герои на разных континентах.Сэм Нил ("Острые козырьки") играет шерифа, готовящегося выйти на пенсию. Сиори Куцана ("Дэдпул 2") становится аэрокосмическим техником, которая намерена отправиться в космос. Другие персонажи — солдат с Ближнего Востока, фанатичная мать-домохозяйка. Герои сначала пытаются вникнуть в новую реальность, а потом начинают действовать: следить за их логикой очень увлекательно.В сценарной группе — авторы "Мистера и миссис Смит" и "Людей-Икс", поэтому сериал получился соответствующим. Здесь и фантастика, и драма, и динамика. Любители картин про инопланетян должны оценить.Сериал выходит с 22 октября на Apple TV+.Расследование с КитономПока на Hulu ждут премьеры второго сезона "Великой" с Эль Фаннинг, сервис выпустил мини-сериал "Ломка" с Майклом Китоном.Проект основан на книге-расследовании про волну опиоидной зависимости в США. Главный герой, школьный врач Сэмюэл (Китон), узнает о сговоре фармацевтических компаний, которые хотят нажиться на обезболивающих препаратах.История очень американская. Если бы это был фильм, он стал бы одним из главных претендентов на "Оскар". О реальных человеческих судьбах рассказывают откровенно и без прикрас, актерская игра впечатляет, а благодаря операторской работе зритель сразу погружается в сюжет.Это один из самых "звездных" зарубежных сериалов последнего времени. Шоураннером выступил Дэнни Стронг (он снимался в "Баффи — истребительница вампиров" и в проекте "Девочки Гилмор"), а в актерском составе — Питер Сарсгаард, Кейтлин Дивер, Розарио Доусон.Сериал выходит с 13 октября на Hulu.

https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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