https://ria.ru/20211028/sechin-1756662297.html

Сечин прокомментировал кризис на европейском рынке газа

Сечин прокомментировал кризис на европейском рынке газа - РИА Новости, 28.10.2021

Сечин прокомментировал кризис на европейском рынке газа

Кризис на газовом рынке Европы показал важность товарных запасов, их нужно поддерживать в разумных уровнях, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:17

2021-10-28T13:17

2021-10-28T13:38

экономика

европа

игорь сечин

роснефть

россия

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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. Кризис на газовом рынке Европы показал важность товарных запасов, их нужно поддерживать в разумных уровнях, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Важность товарных запасов хорошо показал нынешний газовый кризис в Европе", - сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.Сечин отметил, что из-за нехватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%."На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ", - добавил он.Сечин подчеркнул, что такой уровень цен угрожает экономическому восстановлению Европы.Россия максимально содействует разрешению газового кризиса в Европе и остается важнейшим поставщиком, несмотря на политизацию ситуации, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин."Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем политизацию энергетических вопросов, Россия остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу, и нам необходимо не только сохранять, но и укреплять мосты дружбы и взаимопонимания", - сказал он."Россия, со своей стороны, максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу. При этом наша страна всегда полностью исполняет все свои контрактные обязательства", - добавил Сечин.Глава "Роснефти" также отметил, что нынешний газовый кризис подтверждает тезис о хрупкости балансов на энергетических рынках и рисках, связанных с форсированием энергетического перехода и дестимулированием традиционной энергетики.Нехватка долгосрочных контрактов привела к недозаполненности европейских подземных хранилищ газа, а надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США не оправдались, и цены по ним не были захеджированы должным образом, заявил Сечин.Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, так как развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам, напомнил он. Нехватка долгосрочных контрактов привела к недозаполненности европейских газовых хранилищ и в целом повлияла на наблюдающийся газовый кризис."Надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США также не оправдались. Более того, цены по таким поставкам не были захеджированы должным образом. Объем поставок СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос", - сказал глава "Роснефти".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

https://ria.ru/20211028/sechin-1756660932.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756647043.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756616886.html

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экономика, европа, игорь сечин, роснефть, россия