https://ria.ru/20211028/rezhim-1756747031.html

В Свердловской области отменят особый противопожарный режим

В Свердловской области отменят особый противопожарный режим - РИА Новости, 28.10.2021

В Свердловской области отменят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим с 1 ноября отменяется в Свердловской области, сообщает в четверг департамент информполитики региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:11

2021-10-28T19:11

2021-10-28T19:11

происшествия

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

пожары

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747070078_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b6dbd44582400e0b137d149f5dced060.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Особый противопожарный режим с 1 ноября отменяется в Свердловской области, сообщает в четверг департамент информполитики региона.Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга был введен режим ЧС локального характера из-за начавшегося в середине октября торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Помимо этого, в регионе долгое время действовал особый противопожарный режим."С 1 ноября в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров на территории Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области", - говорится в сообщении департамента.За прошедшие сутки ликвидировано два природных пожара на площади 84,5 гектара в Березовском городском округе и два очага тления торфа площадью 1,1 гектара на территории Екатеринбурга. На 28 октября в регионе продолжают действовать два природных пожара на площади 7,3 гектара, все пожары локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточняет департамент.

https://ria.ru/20211025/torfyanik-1756094218.html

https://ria.ru/20211028/tyumen-1756697124.html

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, чкаловский район, пожары, россия, природные пожары в россии