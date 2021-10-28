https://ria.ru/20211028/raskhody-1756600314.html

Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии

Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии - РИА Новости, 28.10.2021

Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии

Мероприятия по преодолению последствий пандемии в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом в зависимости от субъекта такие... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:01

2021-10-28T01:01

2021-10-28T01:01

распространение коронавируса

экономика

счетная палата рф

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мероприятия по преодолению последствий пандемии в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве, говорится в материалах Счетной палаты.Учитывая, что сумма расходов на реализацию мер по преодолению последствий коронавируса не ограничена, их перечень не конкретизирован, сложилась ситуация, когда соответствующие расходы в расчете на одного человека по регионам значительно различались, указывают аудиторы.Так, наибольший объем расходов зафиксирован в Чукотском автономном округе - 32,1 тысячи рублей на человека, ЯНАО - 29 тысяч рублей, Москве - 27,1 тысячи рублей, Камчатском крае - 14,5 тысячи рублей, Магаданской области - 13,3 тысячи рублей, Московской области - 12,4 тысячи рублей, Якутии - 11,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге - 10,8 тысячи рублей, Республике Алтай - 10,5 тысячи рублей, Мурманской области - 10,4 тысячи рублей.Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях - 2,9 тысячи рублей на человека, а также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае - 2,6 тысячи рублей.Счетная палата отмечает, что выделенные правительством РФ регионам средства (с учетом дотаций) обеспечили покрытие общих расходов на преодоление пандемии на 71,6%.

https://ria.ru/20211028/gosdolg-1756599426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, счетная палата рф, россия