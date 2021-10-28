Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии
Счетная палата оценила расходы регионов на мероприятия по преодолению последствий пандемии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в ТЦ "Европейский" накануне усиления антиковидных мер в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мероприятия по преодолению последствий пандемии в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве, говорится в материалах Счетной палаты.
"Общий объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1 093,6 миллиарда рублей. Основными направлениями использования соответствующих бюджетных ассигнований были здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка малого и среднего предпринимательства", - сказано в документе.
Учитывая, что сумма расходов на реализацию мер по преодолению последствий коронавируса не ограничена, их перечень не конкретизирован, сложилась ситуация, когда соответствующие расходы в расчете на одного человека по регионам значительно различались, указывают аудиторы.
Так, наибольший объем расходов зафиксирован в Чукотском автономном округе - 32,1 тысячи рублей на человека, ЯНАО - 29 тысяч рублей, Москве - 27,1 тысячи рублей, Камчатском крае - 14,5 тысячи рублей, Магаданской области - 13,3 тысячи рублей, Московской области - 12,4 тысячи рублей, Якутии - 11,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге - 10,8 тысячи рублей, Республике Алтай - 10,5 тысячи рублей, Мурманской области - 10,4 тысячи рублей.
Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях - 2,9 тысячи рублей на человека, а также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае - 2,6 тысячи рублей.
Счетная палата отмечает, что выделенные правительством РФ регионам средства (с учетом дотаций) обеспечили покрытие общих расходов на преодоление пандемии на 71,6%.