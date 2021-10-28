https://ria.ru/20211028/rak-1756770537.html
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу - РИА Новости, 28.10.2021
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:18
2021-10-28T22:18
2021-10-28T22:18
общество
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михаил давыдов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.Специалист отметил, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на другие заболевания. Медик призвал быть внимательным к подобным проявлениям.Первое, что не стоит игнорировать, — это регулярный кашель, длящийся больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также у пациента может быть рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно, если кашель сопровождается выделением крови.Изменения тембра голоса, осиплость или охриплость, могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта также будут поводом для визита ко врачу.Третий симптом в списке — длительные нарушения пищеварения. Так, при опухолях толстого кишечника возможны постоянная диарея или запоры. Ни в коем случае нельзя не обращать внимания на кровь в стуле."В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника", — предупредил Давыдов.Он добавил, что после 40 лет такое обследование нужно проходить ежегодно — это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Кроме того, важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожие явления — они могут указывать на рак простаты или мочевого пузыря.Онколог включил в перечень опасных симптомов регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Они могут свидетельствовать о раке пищевода или желудка. При раке яичников или матки пациенты могут испытывать боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. Также возможны нетипичные выделения. На практически любое онкологическое заболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца. Помимо прочего, следует внимательно следить за изменениями родинок, родимых пятен, появлением незаживающих ран и язв, а также пятен на коже, деснах и языке. Кроме того, Давыдов призвал не игнорировать постоянную усталость, ночной жар, потливость, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли.
https://ria.ru/20211028/simptomy-1756752790.html
https://rsport.ria.ru/20211028/spetsii-1756593608.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, михаил давыдов
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете
" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН
, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов
.
Специалист отметил, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на другие заболевания. Медик призвал быть внимательным к подобным проявлениям.
Первое, что не стоит игнорировать, — это регулярный кашель, длящийся больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также у пациента может быть рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно, если кашель сопровождается выделением крови.
Изменения тембра голоса, осиплость или охриплость, могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта также будут поводом для визита ко врачу.
Третий симптом в списке — длительные нарушения пищеварения. Так, при опухолях толстого кишечника возможны постоянная диарея или запоры. Ни в коем случае нельзя не обращать внимания на кровь в стуле.
"В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника", — предупредил Давыдов.
Он добавил, что после 40 лет такое обследование нужно проходить ежегодно — это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Кроме того, важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожие явления — они могут указывать на рак простаты или мочевого пузыря.
Онколог включил в перечень опасных симптомов регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Они могут свидетельствовать о раке пищевода или желудка. При раке яичников или матки пациенты могут испытывать боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. Также возможны нетипичные выделения. На практически любое онкологическое заболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца. Помимо прочего, следует внимательно следить за изменениями родинок, родимых пятен, появлением незаживающих ран и язв, а также пятен на коже, деснах и языке. Кроме того, Давыдов призвал не игнорировать постоянную усталость, ночной жар, потливость, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли.