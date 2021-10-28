Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/rak-1756770537.html
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу - РИА Новости, 28.10.2021
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:18
2021-10-28T22:18
общество
здоровье - общество
здоровье
михаил давыдов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.Специалист отметил, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на другие заболевания. Медик призвал быть внимательным к подобным проявлениям.Первое, что не стоит игнорировать, — это регулярный кашель, длящийся больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также у пациента может быть рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно, если кашель сопровождается выделением крови.Изменения тембра голоса, осиплость или охриплость, могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта также будут поводом для визита ко врачу.Третий симптом в списке — длительные нарушения пищеварения. Так, при опухолях толстого кишечника возможны постоянная диарея или запоры. Ни в коем случае нельзя не обращать внимания на кровь в стуле."В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника", — предупредил Давыдов.Он добавил, что после 40 лет такое обследование нужно проходить ежегодно — это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Кроме того, важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожие явления — они могут указывать на рак простаты или мочевого пузыря.Онколог включил в перечень опасных симптомов регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Они могут свидетельствовать о раке пищевода или желудка. При раке яичников или матки пациенты могут испытывать боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. Также возможны нетипичные выделения. На практически любое онкологическое заболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца. Помимо прочего, следует внимательно следить за изменениями родинок, родимых пятен, появлением незаживающих ран и язв, а также пятен на коже, деснах и языке. Кроме того, Давыдов призвал не игнорировать постоянную усталость, ночной жар, потливость, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли.
https://ria.ru/20211028/simptomy-1756752790.html
https://rsport.ria.ru/20211028/spetsii-1756593608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1920x0_80_0_0_c5aef26d6a2de0ad38a0a481d222dec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, здоровье, михаил давыдов
22:18 28.10.2021
 
Названы ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу

Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу

© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, однако есть ранние симптомы, игнорировать которые нельзя, заявил в беседе с "Российской газете" доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.
Специалист отметил, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на другие заболевания. Медик призвал быть внимательным к подобным проявлениям.
Первое, что не стоит игнорировать, — это регулярный кашель, длящийся больше месяца. Он может указывать на бронхит или сезонные болезни, но также у пациента может быть рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно, если кашель сопровождается выделением крови.
Изменения тембра голоса, осиплость или охриплость, могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта также будут поводом для визита ко врачу.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 19:38
Названы восемь симптомов рака почек
Третий симптом в списке — длительные нарушения пищеварения. Так, при опухолях толстого кишечника возможны постоянная диарея или запоры. Ни в коем случае нельзя не обращать внимания на кровь в стуле.
"В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника", — предупредил Давыдов.
Он добавил, что после 40 лет такое обследование нужно проходить ежегодно — это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Кроме того, важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожие явления — они могут указывать на рак простаты или мочевого пузыря.
Онколог включил в перечень опасных симптомов регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Они могут свидетельствовать о раке пищевода или желудка. При раке яичников или матки пациенты могут испытывать боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. Также возможны нетипичные выделения. На практически любое онкологическое заболевание могут указывать изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца. Помимо прочего, следует внимательно следить за изменениями родинок, родимых пятен, появлением незаживающих ран и язв, а также пятен на коже, деснах и языке. Кроме того, Давыдов призвал не игнорировать постоянную усталость, ночной жар, потливость, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли.
Египетский базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 03:15ЗОЖ
Названы пять специй, предотвращающих рак
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеМихаил Давыдов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
Лента новостейМолния
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны